地方 地方焦點

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲　交流數位化與防災治理經驗

記者林東良／台南報導

埼玉縣議會日台友好議員聯盟會長鈴木正人議員，9日率梅澤佳一、新井豪、保谷武等議員一行4人拜會台南市政府，由市長黃偉哲代表台南市政府及186萬市民表達誠摯歡迎，新聞及國際關係處處長蘇恩恩陪同與會，雙方就政府數位化、防災對策及未來台日城市交流等議題進行意見交換，互動熱絡。

黃偉哲市長首先祝賀日本眾議院選舉在大雪中順利完成，並感謝日本政府及埼玉縣議會日台友好議員聯盟長期以來對台灣的支持。黃市長表示，2025年2月台南市與日本埼玉縣本庄市正式締結為友誼市，為雙方在觀光、教育、產業及文化等領域交流合作奠定穩固基礎，也很高興再次迎接來自埼玉縣的朋友。

黃偉哲市長也邀請埼玉縣未來組團參加6月舉辦的台南國際芒果節，以及11月的大台南國際旅展，或推動當地學生來台南進行修學旅行，進一步促進物產、觀光與青年交流，深化台日地方城市之間的互動。

會談中，黃偉哲市長也分享台南市政府在推動政府數位化與防災治理上的經驗，包括因應高齡社會所面臨的數位落差問題，以及在面對地震、風災等天災時的事前預防、即時應變與災後迅速復原的韌性作為，期盼未來能與埼玉縣持續交流、相互學習，為兩地市民帶來更多實質合作成果。

鈴木正人會長表示，2016年台南地震時曾親自來台南慰問並捐款，此行則是代表埼玉縣議會日台友好議員聯盟前來拜會。鈴木會長指出，埼玉縣議會現有85名議員，其中53名加入日台友好議員聯盟，顯示對深化台日友好關係的高度重視，隨著台南市與埼玉縣本庄市締結友誼市，期待未來能持續促進埼玉縣與台南市之間的交流合作，深化雙方情誼。

市府指出，埼玉縣位於日本關東地方，人口約732萬人，是日本內陸縣中人口最多的縣，縣內交通便捷，農業與產業發展並進，與東京都形成緊密的生活與經濟圈。埼玉縣議會曾於2024年來訪台南，出席「第10屆台日交流高峰會」，展現對深化台日地方交流的高度重視。

312 2 3023 損失金額(元)

日本埼玉縣議會黃偉哲數位防災

