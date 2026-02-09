嗆《世紀血案》導演玩文字遊戲　王義川：哪間電影院敢上架就抵制

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻因拍攝前未是先取得當事人林義雄跟家屬的同意就翻拍，引發輿論譁然；而導演徐琨華在神隱多日後，才發聲致歉，「作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作」。對此，民進黨立委王義川今（9日）怒嗆玩文字遊戲，導演不參與就別人參與，不然把拍的內容公開燒掉。他更敬告全台電影院，只要上架，就發動全民抵制那家電影院。

國民黨團今召開「電影反威權 現實搞威權」記者會，王義川今早陪同台北市議員擬參選人張銘祐、林子揚登記時指出，國民黨怎麼知道那部電影反威權？「他們有參與嗎？電影就還沒演，所有的演員都已經出來講話了，他們怎麼知道那個電影反威權？」電影裡怎麼會出現史明歐吉桑的名字？如果電影的內容是虛構的，怎麼會出現林奐均的名字？

王義川痛批，這部電影要同時摧毀林義雄、史明，太不道德了，前一部電影同一批人，要摧毀前總統李登輝，這次要摧毀史明、林義雄，這樣對嗎？製作單位說導演不參與後續製作，「不參與後續製作就別人後續製作就好了啊，講什麼笑話」，你不參與，那就別人參與，「不然你就說，現在拍的全部拿出來公開燒掉」。

王義川強調，敬告台灣所有的電影院，這部電影只要上架，「我就發動全民抵制那一家電影院，全台灣連鎖的電影院全部給他抵制，哪一家電影院敢上映這部電影？」

王義川還嗆，上部電影摧毀台灣民主之父李登輝，這部電影則是摧毀長期為台灣努力、為台灣獨立，創立獨立台灣會的史明，以及民進黨「人格者」林義雄，這群人有良心嗎？

王義川批評，中國人拍這些電影要摧毀台灣民主，用台灣民主摧毀台灣民主的，就是中共長期在做的事。什麼叫後續不製作？那就公開燒掉，不製作就別人製作，「當作我都看不懂。還在玩文字遊戲，笑死人」。