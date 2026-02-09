勿欠錢欠過年！退休警消赴政院陳情　吳宗憲：逾6千人請託要告政府

▲行政院未編退休警消所得替代率差額預算，藍委吳宗憲、牛煦庭、林沛祥、黃仁陪同退休警察與消防人員協會總會遞交陳情函。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中華民國退休警察人員協會總會、中華民國退休消防人員協會總會今（9日）上午到行政院遞交陳情函，要求行政院依法編列預算、撥補退撫基金並給付他們退休金差額，現場人員高喊「賴皮政府，還我警消賣命錢」。國民黨立委吳宗憲表示，遇到無賴、甩賴的政府，除今天向行政機關發最後通牒，欠錢不要欠過年，另外目前超過6000名退休警消請託告政府，要提起一般給付之訴，希望政府機關不要裝睡。

《警察人員人事條例》第35條修正案已經立法院三讀通過、總統公布施行，調整了退休警消所得替代率，並明定由退撫基金及行政院預算撥補支應相關差額，但行政院卻未把相關預算編入115年度中央政府總預算。中華民國退休警察人員協會總會、中華民國退休消防人員協會總會9日上午到行政院遞交陳情函，要求行政院與相關機關，應履行依法行政與預算撥補的憲法忠誠義務，藍委吳宗憲、黃仁、林沛祥、牛煦庭陪同在場。

全國退警總會榮譽會長耿繼文高喊「法律要算數，警消要公道」、「警消也是人，不能被踐踏」。他說，去年12月銓敘部給全國退休警消人員寄發審定函，提到對這差額要有實際權責機關做給付，但行政院跟退撫基金主管機關彼此間調度調整屬政府內部作業，不能拿這當理由不給付或延遲，這是嚴重錯誤；對退休警消而言這是財產權，全國人民任何一項財產都受憲法保障，如果政府延遲、怠惰、不給付，就是違法。

耿繼文強調，警察、消防過去沒有違法，退休後沒有作奸犯科，不曉得政府用什麼理由，「我們跟政府有深仇大恨嗎？」沒有的話為什麼要拖延、擺爛？如果行政院代踱不執行，請問行政院跟總統賴清德有什麼顏面見退休警消？他們從年輕付出時間認真職守，把青春歲月人生精華貢獻給國家，中途沒轉換跑道，所以退休了，不可以苛扣他們。

「賴皮政府，還給警消賣命錢。」全國退消總會總會長唐雲明表示，社會有一句話是「嫁給消防尪，三暝兩眠空」，從警從消一輩子，不論白天黑夜，民眾最需要時候就是往往家裡最沒有人照顧時候，但他們無怨無悔，為了國家跟民眾，要發揮救人苦難的菩薩精神，因為他們相信退休以後，政府會給予最合理保障；他也說，當警消餘命少於國人12至15歲，各種疾病都比一般國民多，有老學長斷氣前請託他要把消防的賣命錢討回來，所以他要再次喊，「賴皮政府，還我警消賣命錢」。

▲藍委吳宗憲陪同退休警察與消防人員協會總會遞交陳情函。（圖／記者徐文彬攝）

吳宗憲說，警消用生命捍衛國人、用青春保護國家，但年老後政府卻背叛他們；大法官釋字針對公務員年金提到信賴保護不是不能限縮，但要是國家有危難、財政有問題等時，不過去年超收5000億稅金，過去幾年也累計1兆8000億，結果今天政府在財政上沒有問題卻不發這筆錢，這叫耍賴，「我們遇到的是無賴的政府、甩賴的政府」，也可惜現在政府DNA裡沒有誠信。吳宗憲表示，接下來除今天向行政機關發最後通牒，欠錢不要欠過年，另外方面，這段時間經國民黨協助、律師團努力，目前超過6000名退休警消請託告政府，要提起一般給付之訴，希望政府機關不要裝睡。

牛煦庭指出，在立法院通過《警察人員人事條例》的修法不是完全把所得替代率恢復過去水準，而是在滾動式調整下找到新出路，但明明是可以被執行的方案，每年預算不過幾10億，相較一年超過3兆的總預算，實在九牛一毛，他實在無法接受政院說窒礙難行的藉口，非常糟糕；他也無法理解，在1.25兆國防特別預算時，政府可以拼命催社會不可以阻擋、質疑，但給警消、軍人加薪的相對微薄預算支出，卻說因財政困難而窒礙難行，這不是雙標，什麼才是雙標？如果看到這樣雙標沉默不語，縱容政府情緒勒索，他們就有愧對退休警消的託付。

牛煦庭說，依法編列預算，把這些錢還給退休警消、軍人，讓他們有尊嚴、有好待遇，大家團結起來面對國防、民防才會有真正力量，所以解鈴還須繫鈴人，呼籲這些行政院大官體恤基層，欠錢不要欠過年。