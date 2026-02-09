　
地方 地方焦點

義賣春聯募集平安紅包　台南市立醫院攜手企業、藝術家助弱勢家庭

記者林東良／台南報導

台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處長期攜手合作，今年正式邁入第9個年頭。為迎接嶄新的一年，院方今年再度連結燦坤3C崇德店及藝術家翁銘宏老師，共同響應「平安紅包」公益活動，透過義賣創意春聯，號召社會大眾集結愛心，為弱勢家庭募集善款，送上新春最溫暖的祝福。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，醫院連續9年與台灣世界展望會合作推動紅包傳愛行動，象徵對弱勢族群長期不變的承諾。他也特別感謝燦坤3C崇德店持續響應公益，以及藝術家翁銘宏老師熱情投入創作，讓活動更具吸引力。蔡良敏指出，每一份善款與關懷，都是支持弱勢家庭的重要力量，期盼藉由拋磚引玉，喚起更多人關注社會角落的需求。

藝術家翁銘宏老師此次以「馬年」意象發揮巧思，推出經典版與Q版春聯，融入「攏馬健康」、「攏馬平安」、「馬到成功」等祝福語，兼具趣味與吉祥寓意，提升民眾購買意願，義賣所得將全數捐贈台灣世界展望會，作為「平安紅包」善款。

台灣世界展望會南區辦事處主任黃美珍表示，感謝台南市立醫院多年來不僅提供場地與醫療資源，更主動串聯企業與社會愛心。去年雙方合作募款活動，共募集新台幣20,335元，實際投入「營養扶助（健康紅包）」等計畫，協助改善台南地區弱勢家庭孩童的飲食與生活照顧需求。她指出，展望會去年透過各界善款，扶助台南地區約2,000名孩童，期盼今年在醫院與社會大眾持續支持下，能募集更多資源，讓更多弱勢孩子與家庭獲得穩定且長久的照顧。

燦坤3C南區區經理林聖庭表示，今年是第3年與台南市立醫院合作公益活動，除提供專案商品慰勞醫護人員辛勞外，活動現場也準備現煮咖啡，鼓勵民眾透過小額捐款響應愛心，讓公益更貼近日常生活。

本次公益義賣活動於2月9日及10日，連續兩天在台南市立醫院大廳舉辦，透過春聯義賣為弱勢孩童募集平安紅包，期盼讓愛心成為他們迎向新年度的重要力量。

