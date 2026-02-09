Q版超人力霸王消風變水母！觀光局曝原因　網笑：老闆我不想上班

▲Q版超人力霸王下半身洩氣。（圖／翻攝自臉書／高雄美食走跳-刁嘴公主）



記者許宥孺／高雄報導

「2026高雄冬日遊樂園」7日熱鬧登場，除了有「初代超人力霸王」、「超人力霸王迪卡」2個水上氣膜外，還有一隻漂浮在愛河灣上的Q版超人力霸王，不過Q版超人力霸王卻沒跟參與開幕典禮，氣膜被發現正在高雄港邊維修中，下半身消氣就像水母一樣。觀光局證實，因開幕當日風是過於強勁，現場緊急消氣，目前已進場整理維護。

這隻Q版超人力霸王氣球原本是綁在船隻上，懸在空中在愛河灣上漂浮巡場，模樣超級可愛，不過開幕儀式卻不見蹤跡，現在有民眾發現氣球懸掛在高雄港邊，不過下半身卻沒氣，氣膜皺皺的就好像一隻水母。

▲Q版超人力霸王原本漂浮在空中。（圖／翻攝自臉書／高雄美食走跳-刁嘴公主）



網友紛紛笑稱：「老闆我不想上班」、「海裡的怪獸終究太強大了」、「還是很可愛耶，委屈巴巴的」、「感覺像累壞了的樣子」、「變水母啦」、「消風看起來也很古錐」、「這變成超人力霸王幽靈了！也是很可愛！」

觀光局副局長劉秀英表示，愛河灣在2月7日當日風勢過於強勁，因此現場氣膜緊急進行消氣，目前已進場整理維護，後續將視天候狀況，進行規劃展演。有新進度會隨時透過媒體及社群向關心展演的民眾說明。