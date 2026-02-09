　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Q版超人力霸王消風變水母！觀光局曝原因　網笑：老闆我不想上班

▲▼Q版超人力霸王下半身洩氣。（圖／翻攝自臉書／高雄美食走跳-刁嘴公主）

▲Q版超人力霸王下半身洩氣。（圖／翻攝自臉書／高雄美食走跳-刁嘴公主

記者許宥孺／高雄報導

「2026高雄冬日遊樂園」7日熱鬧登場，除了有「初代超人力霸王」、「超人力霸王迪卡」2個水上氣膜外，還有一隻漂浮在愛河灣上的Q版超人力霸王，不過Q版超人力霸王卻沒跟參與開幕典禮，氣膜被發現正在高雄港邊維修中，下半身消氣就像水母一樣。觀光局證實，因開幕當日風是過於強勁，現場緊急消氣，目前已進場整理維護。

這隻Q版超人力霸王氣球原本是綁在船隻上，懸在空中在愛河灣上漂浮巡場，模樣超級可愛，不過開幕儀式卻不見蹤跡，現在有民眾發現氣球懸掛在高雄港邊，不過下半身卻沒氣，氣膜皺皺的就好像一隻水母。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Q版超人力霸王下半身洩氣。（圖／翻攝自臉書／高雄美食走跳-刁嘴公主）

▲Q版超人力霸王原本漂浮在空中。（圖／翻攝自臉書／高雄美食走跳-刁嘴公主）

網友紛紛笑稱：「老闆我不想上班」、「海裡的怪獸終究太強大了」、「還是很可愛耶，委屈巴巴的」、「感覺像累壞了的樣子」、「變水母啦」、「消風看起來也很古錐」、「這變成超人力霸王幽靈了！也是很可愛！」

觀光局副局長劉秀英表示，愛河灣在2月7日當日風勢過於強勁，因此現場氣膜緊急進行消氣，目前已進場整理維護，後續將視天候狀況，進行規劃展演。有新進度會隨時透過媒體及社群向關心展演的民眾說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「最強高中生」Ray辣女友突發文：為什麼男人總會出軌！中文開
自民黨大勝奪316席！在野聯盟慘「團滅」　席次對比超驚人
北投溫泉情侶雙亡　高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃
王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！海邊「解放鉛筆腿」泳裝洩真實身材
燒死刺青店老闆夫婦！19歲男嗆出獄殺光證人　逃死定讞
「警界彭于晏」4年嘉獎破千！戰神滑進摩鐵秒破功...晉升巡官
女遭怪手輾「腦組織外溢」慘死　無照司機、老闆雙雙判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跑友問雲林馬拉松補給站　小編嗆「智障、乞丐」！急刪文道歉

Q版超人力霸王消風變水母！觀光局曝原因　網笑：老闆我不想上班

快訊／2縣市低溫特報！　急凍跌破10度

台日友好！台北旅館掛紅布條「高市早苗大勝利」　視網膜一看噴笑

不是因為反中！呂秋遠：高市早苗是值得台灣信任的日本領導人

一個人去鼎泰豐怎麼點？內行曝1招「吃到滿漢全席」　萬人推爆

後天清晨再一波冷空氣影響　北東轉濕冷

德威輪胎掉落「3航班喊Mayday」　運安會：均高於最低備用油量

九天春節連假怎麼過？　網友熱推六大新春必做清單

女1職業「領到50萬年終」　過年遇崩潰狀況！全場真心話：絕對裝窮

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

跑友問雲林馬拉松補給站　小編嗆「智障、乞丐」！急刪文道歉

Q版超人力霸王消風變水母！觀光局曝原因　網笑：老闆我不想上班

快訊／2縣市低溫特報！　急凍跌破10度

台日友好！台北旅館掛紅布條「高市早苗大勝利」　視網膜一看噴笑

不是因為反中！呂秋遠：高市早苗是值得台灣信任的日本領導人

一個人去鼎泰豐怎麼點？內行曝1招「吃到滿漢全席」　萬人推爆

後天清晨再一波冷空氣影響　北東轉濕冷

德威輪胎掉落「3航班喊Mayday」　運安會：均高於最低備用油量

九天春節連假怎麼過？　網友熱推六大新春必做清單

女1職業「領到50萬年終」　過年遇崩潰狀況！全場真心話：絕對裝窮

「最強高中生」Ray辣女友突發文：為什麼男人總會出軌！中文開嗆：X的

楊烈衝突遭玻璃瓶插眼　歌王當兵開兩槍被判軍法

《世紀血案》主演、導演都已道歉　蘇巧慧喊話：別追究影響他們家人

低溫去泡湯是心血管「壓力測試」　醫：冷熱交替最傷血管

為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋

過年「澱粉零食」熱量換算曝！　營養師激推烏魚子：護心調血脂

東區最美咖啡廳歇業秒出租　麵包店年捧500萬卡位

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲　交流數位化與防災治理經驗

勿欠錢欠過年！退休警消赴政院陳情　吳宗憲：逾6千人請託要告政府

快訊／1998年後首見！　海鷹跑衛華克三世奪第60屆超級盃MVP

【路人嚇壞求救】北捷中山站男「水果刀插口袋」搭末班車

生活熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

顆花生險奪命！2歲童血氧驟降、右肺全塌

急凍！　今晚再跌破10℃

堅果吃錯救不了慢性發炎！醫師點名2地雷

快訊／今晨7.1℃！　全台冷吱吱

1職業「領到50萬年終」　過年遇崩潰狀況！網喊裝窮

傳產尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎

「這3器官」失衡就快速老化！淺眠、腦霧是恐怖訊號

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

更多熱門

相關新聞

九天春節連假怎麼過？　網友熱推六大新春必做清單

九天春節連假怎麼過？　網友熱推六大新春必做清單

春節九天連假即將到來，不少民眾期待放長假之餘，也開始煩惱假期這麼多天，除了走春拜年，還能安排哪些活動？《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年新春必做」相關話題的網路聲量，整理出網友熱議的六大過年新春必做清單。

陳其邁攜手城市超人一同進場

陳其邁攜手城市超人一同進場

賴瑞隆喊團結　藍揭：2018年新潮流害陳其邁輸韓國瑜

賴瑞隆喊團結　藍揭：2018年新潮流害陳其邁輸韓國瑜

農曆年走春何處去？　暢遊桃園特色公園

農曆年走春何處去？　暢遊桃園特色公園

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

關鍵字：

高雄觀光局IP超人力霸王燈會走春

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面