人權組織：判黎智英20年　等同死刑

▲圖為壹傳媒創辦人黎智英。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英遭裁定違反國安法3項罪名成立，9日被判處20年有期徒刑。對此，人權觀察亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）稱，「對78歲的黎智英判處20年有期徒刑，實際上等同死刑」。

路透社、法新社等報導，黎智英自2020年8月被捕至今，這起案件纏訟近5年，備受國際關注。9日上午，法院宣判黎智英20年有期徒刑，黎智英現年78歲，這等於他98歲才能出獄。

根據法新社記者在場所見，黎智英在法庭上聽著判決宣讀，當被帶離法庭時，有向公眾席的群眾揮手致意。黎智英否認所有指控。

在判決宣布之後，人權觀察亞洲區主任皮爾森稱，「對78歲的黎智英判處20年有期徒刑，實際上等同死刑。這樣的判決既殘酷且極度不公」。黎智英家屬、律師、支持者以及前同事已警告，黎智英可能在獄中過世，因為他有高血壓等問題。

本案屬《港版國安法》實施後首例涉及勾結外國勢力案件，黎智英和3間《蘋果》相關公司先前已被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共3罪罪成。

三位《港版國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰頒布47頁判刑理由書。法庭裁定黎智英是各項串謀的幕後主腦和推動者，因此將量刑起點提高，串謀發布煽動刊物罪由監禁21個月增至監禁23個月，兩項串謀勾結外國勢力罪由監禁15年增至監禁18年。

考慮到黎智英高齡、健康狀況及單獨囚禁等因素，三位法官接納此等因素會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，故酌情就串謀發布煽動刊物罪減刑1個月，兩項串謀勾結外國勢力罪各減刑1年，綜合黎智英所犯的嚴重罪行後，最終就3罪判處總刑期監禁20年。