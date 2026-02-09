　
大陸 大陸焦點 特派現場

獄中痛哭向母懺悔貪污　執掌700億陸國企美女董座成「階下囚」

▲▼ 大陸國企“女掌門”受賄4900萬，鏡頭前哽咽對母親說“對不起” 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國企「女掌門」受賄4900萬人民幣，鏡頭前哽咽對母親「對不起」 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

央視《社會與法》頻道於昨（8）日披露一起國企高層墮落案例。曾被譽為「四川大學高材生」，35歲即執掌近700億人民幣國企女總，根據法院判決，鞠雅任職期間收受賄賂共計4900萬元，因嚴重違紀違法，最終被判處有期徒刑8年，並處罰金100萬元。這名曾經的「省三八紅旗手」如今在鐵窗內痛悔丟失初心，其案例成為當地紀檢監察系統的典型教材。

鞠雅的背景，原任資產國企的南昌市紅谷灘城市投資集團原黨委書記、董事長，因將公權力私有化，陷入奢侈品與飯局的「圍獵」陷阱。

現年44歲的她擁有在職研究生學歷，2003年起便進入南昌市紅谷灘新區黨群工作部與招商局服務。其職業生涯堪稱順遂，26歲即升任副科級幹部，2017年起擔任南昌市紅谷灘城市投資集團董事長。

這份原本令人稱羨的資歷卻在權力誘惑中崩塌，南昌市紀委於2023年6月通報其涉嫌嚴重違紀違法並主動交代問題，同年8月正式遭到「雙開」（開除黨籍與公職）。

法庭調查指出，鞠雅的第一個核心問題在於喪失理想信念，對黨不忠誠且與他人串供、對抗組織審查。在執掌近700億資產的國企期間，她無視中央八項規定精神，頻繁進出高端飯局，並收受昂貴禮品與消費卡。調查顯示，她將審批權私有化。

第二個核心論點聚焦於其任性用權與操縱招投標。鞠雅身為國企「一把手」，卻違規干預和插手市場經濟活動，破壞公平競爭環境。紀檢部門形容其為「管工程吃工程、管項目吃項目」，利用職務便利為他人在承攬工程方面謀取利益。這種將公權力視作攫取私利工具的行為，不僅嚴重違法，更導致國家資產面臨風險。

第三個論點則涉及受賄金額與最終裁決。經查，鞠雅受賄財物合計達4900萬元，在中共十九大後仍不收斂。鑑於其主動向組織交代問題，法院依法判處其有期徒刑8年，並處罰金100萬元，涉案非法所得被追繳回4000萬元。

報導稱，鏡頭前，鞠雅哽咽著對母親說「對不起」。留置車上，黨徽被摘下的那一刻，「心裡像被撕開」。曾經的「省三八紅旗手」，如今在鐵窗內痛悔，「怎麼就把自己當時的初心給忘記了？給弄丟了？」

報導指出，鞠雅的墜落警示所有人，權力不是私器，光環不是護身符。一旦忘記「為何出發」，再輝煌的過往都將崩塌。慎權、慎獨、慎微，是每一名幹部必須堅守的生命線。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

