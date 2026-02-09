北投溫泉湯屋情侶雙亡　高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃

▲高大成表示，泡湯時若處於通風不良處，聞到「臭雞蛋」味就要儘速逃離。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台北市北投區一處湯屋昨天（8日）發生1對情侶泡湯時意外死亡，警方初步排除有外力介入，後續將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。法醫高大成表示，泡湯時若處於通風不良處，一旦聞到「臭雞蛋」味就要儘速逃離，代表空氣中有高濃度的硫化氫，僅15秒內就可能陷入昏迷，甚至導致死亡。

高大成說，硫化物溶解於水，因比重較重，會沉積水底，若在通風不良的場所攪動溫泉水，硫化物就會上升到空氣中。他說，硫化氫超過100PPM會飄散臭雞蛋味，一般人吸入約15秒就會陷入昏迷，若濃度達700PPM，4秒鐘就可能死亡。

高大成指出，硫化物中毒的遺體屍斑呈褐色、暗紫紅色，而一氧化碳中毒則是粉紅色，能夠明顯分辨。他另外提醒，年長者不宜輕易嘗試從高溫池突然跳入冰水池，心臟恐不易負荷；飲酒者也不適合泡溫泉，因酒後血管擴張。

本案發生在8日，46歲郭姓女子在湯屋泡湯池中被發現明顯死亡，發現者46歲李姓男子則在池外沒有呼吸心跳，經送醫搶救不治；2人為情侶關係，李男是湯屋員工，警方目前排除有外力介入，初判李男疑因發現女友身亡，造成心臟病發死亡，詳細死因有待檢方進一步相驗釐清。

