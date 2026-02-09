　
    • 　
>
地方 地方焦點

南消三大走入將軍社區關懷據點　防火防災宣導守護長者居家安全

▲將軍消防分隊前往忠嘉里北嘉活動中心進行防火防災宣導，強化社區長者居家安全觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升社區長者防火防災意識，臺南市政府消防局第三救災救護大隊將軍消防分隊日前前往將軍區忠嘉里北嘉活動中心，辦理防火與防災宣導活動。該活動中心為地方重要的社區關懷據點，平時提供長者共餐與交流空間，促進彼此照應與身心健康，是凝聚社區情感的重要場域。

將軍分隊把握與長者近距離互動的機會，針對高齡族群常見的居家風險，進行貼近生活的防火與救護宣導。宣導內容包括住宅用火災警報器的重要性與正確安裝觀念、火災發生時的避難逃生原則、CPR心肺復甦術實作教學，以及農曆年前爆竹煙火與天燈施放的安全注意事項，同時提醒長者養成「人離火熄」的良好用火習慣。

消防人員透過實際示範、分解動作與互動說明方式，讓長者能清楚理解防火防災重點，並加深記憶，提升面對突發狀況時的應變能力，現場氣氛熱絡，長輩們也踴躍參與實作。

第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，長者日常活動範圍多以住家及社區為主，消防單位主動深入社區關懷據點進行宣導，能更有效傳遞防火防災觀念，尤其住宅用火災警報器、避難逃生及CPR技能，對守護長者生命安全至關重要，未來將持續走入社區，加強防災教育。

消防局長楊宗林指出，火災事故往往源自生活細節，年長者更需要完善的防火觀念與設備，感謝將軍分隊積極投入社區宣導，也提醒民眾在農曆年前務必注意用火、用電及煙火安全，降低事故發生風險。

市長黃偉哲表示，市府高度重視高齡友善與公共安全政策，透過消防單位與社區關懷據點的合作，不僅能守護長者居家安全，也能強化社區互助網絡，期盼長輩們都能安心生活、平安過好年，共同打造安全、溫暖的台南。

