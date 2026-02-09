「勁蜂四型」無人機具備高G機動能力　中科院：完成整合測試

軍聞社／記者王茗生報導

國家中山科學研究院（NCSIST）與美國國防、安全與全球市場技術領導廠商Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（NASDAQ:KTOS）日前宣布，雙邊合作開發之「勁蜂四型」無人機系統已成功完成整合測試，驗證關鍵子系統與平臺整合運作正常，該計畫最終目標為在我國部署大量「勁蜂四型」無人機系統，形塑具成本效益的戰力規模，兼具嚇阻與作戰部署能力。

中科院強調，此次合作結合雙方成熟技術，從概念到可運作系統的開發時程能大幅縮短，被視為實現近期可實戰化、具成本效益之戰術無人系統與「可負擔大量戰力」的重要關鍵。

此次整合測試是以Kratos MQM-178 Firejet平臺為基礎，結合中科院開發之任務酬載與導控系統進行驗證，經數月規劃、設計與各項子系統測試後，確認相關系統可在不更動原始設計情況下完成整合，具備作戰運用潛力，並確立後續飛行測試的技術基準。

中科院表示，改裝後的MQM-178平臺具備高速性能，最高時速可達0.8馬赫，並具高G機動能力與逾3萬5000英呎作業高度，成為此轉型計畫的理想基礎平臺。「勁蜂四型」無人機系統除整合新式任務酬載技術外，也承襲既有平臺的可靠性能，並已在多項聯合作戰演練中展現成果。

中科院指出，近期展示亦證明MQM-178於有人與無人協同作戰（MUM-T）及巡飛攻擊彈（Loitering Munition）任務中的適應能力與可靠性，驗證其優異飛行特性。