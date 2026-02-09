　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「勁蜂四型」無人機具備高G機動能力　中科院：完成整合測試

軍聞社／記者王茗生報導

國家中山科學研究院（NCSIST）與美國國防、安全與全球市場技術領導廠商Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（NASDAQ:KTOS）日前宣布，雙邊合作開發之「勁蜂四型」無人機系統已成功完成整合測試，驗證關鍵子系統與平臺整合運作正常，該計畫最終目標為在我國部署大量「勁蜂四型」無人機系統，形塑具成本效益的戰力規模，兼具嚇阻與作戰部署能力。 　

中科院強調，此次合作結合雙方成熟技術，從概念到可運作系統的開發時程能大幅縮短，被視為實現近期可實戰化、具成本效益之戰術無人系統與「可負擔大量戰力」的重要關鍵。 　

此次整合測試是以Kratos MQM-178 Firejet平臺為基礎，結合中科院開發之任務酬載與導控系統進行驗證，經數月規劃、設計與各項子系統測試後，確認相關系統可在不更動原始設計情況下完成整合，具備作戰運用潛力，並確立後續飛行測試的技術基準。 　

中科院表示，改裝後的MQM-178平臺具備高速性能，最高時速可達0.8馬赫，並具高G機動能力與逾3萬5000英呎作業高度，成為此轉型計畫的理想基礎平臺。「勁蜂四型」無人機系統除整合新式任務酬載技術外，也承襲既有平臺的可靠性能，並已在多項聯合作戰演練中展現成果。 　

中科院指出，近期展示亦證明MQM-178於有人與無人協同作戰（MUM-T）及巡飛攻擊彈（Loitering Munition）任務中的適應能力與可靠性，驗證其優異飛行特性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自民黨大勝奪316席！在野聯盟慘「團滅」　席次對比超驚人
北投溫泉情侶雙亡　高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃
王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！海邊「解放鉛筆腿」泳裝洩真實身材
燒死刺青店老闆夫婦！19歲男嗆出獄殺光證人　逃死定讞
「警界彭于晏」4年嘉獎破千！戰神滑進摩鐵秒破功...晉升巡官
女遭怪手輾「腦組織外溢」慘死　無照司機、老闆雙雙判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「勁蜂四型」無人機具備高G機動能力　中科院：完成整合測試

桃園憲光二村用一桌團圓飯　替春節按下開始鍵

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

「勁蜂四型」無人機具備高G機動能力　中科院：完成整合測試

桃園憲光二村用一桌團圓飯　替春節按下開始鍵

「最強高中生」Ray辣女友突發文：為什麼男人總會出軌！中文開嗆：X的

楊烈衝突遭玻璃瓶插眼　歌王當兵開兩槍被判軍法

《世紀血案》主演、導演都已道歉　蘇巧慧喊話：別追究影響他們家人

低溫去泡湯是心血管「壓力測試」　醫：冷熱交替最傷血管

為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋

過年「澱粉零食」熱量換算曝！　營養師激推烏魚子：護心調血脂

東區最美咖啡廳歇業秒出租　麵包店年捧500萬卡位

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲　交流數位化與防災治理經驗

勿欠錢欠過年！退休警消赴政院陳情　吳宗憲：逾6千人請託要告政府

快訊／1998年後首見！　海鷹跑衛華克三世奪第60屆超級盃MVP

向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」

軍武熱門新聞

憲光二村用一桌團圓飯　替春節按下開始鍵

印度一架陣風戰機疑182公里外被擊落

傳中科院將量產雲峰、增程型雄二E

「勁蜂四型」無人機具備高G機動能力

憲兵239營戰備偵巡衛戍首都

直-18F反潛機首度上遼寧艦

美對台出售66架F-16V合約敲定！28年來首獲新戰機

徐巧芯：海鯤號最關鍵的是200公尺下潛測試

「菁英專案」首日陸官登場

海鯤艦首次潛航測試共8小時　

無人機整合陸戰組濱海完整擊殺鏈

海馬士多管火箭遠距跨區增援

鄭德美視導後備戰士訓練

下潛20米？　海鯤艦首度潛航測試

更多熱門

相關新聞

「勁蜂四型」無人機整合測試成功　中科院：台美防衛合作的里程碑

「勁蜂四型」無人機整合測試成功　中科院：台美防衛合作的里程碑

國家中山科學研究院（下稱中科院）與美國Kratos公司合作開發的「勁蜂4型」無人機昨（5日）成功完成整合測試。對此，中科院表示，本次整合測試成功，代表雙方技術合作的重要里程碑，此合作案不僅是一項武器研發計畫，更為台灣在區域安全中的自主防衛能力奠定重要基礎。。

憲兵239營戰備偵巡衛戍首都

憲兵239營戰備偵巡衛戍首都

無人機整合陸戰組濱海完整擊殺鏈

無人機整合陸戰組濱海完整擊殺鏈

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

F-16潛力裝掛AIM-120空空飛彈

F-16潛力裝掛AIM-120空空飛彈

關鍵字：

軍聞社勁蜂四型中科院NASDAQ:KTOSKratos Defense & Security SolutionsInc.

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面