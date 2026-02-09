捲林岱樺涉貪！「小金庫」住持控遭抹黃　批檢方毀佛謗僧滅寺

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

民進黨立委林岱樺去年2月被控利用職務詐領助理費1496餘萬元，擔任其左右手的通法寺住持釋煌智今（9）日上午9時被傳喚開程序庭。釋煌智在庭中抗議，起訴書對他有抹黑、抹黃，其行為是毀佛、謗僧、滅寺，而律師則指控檢方在法院審理當中，裝成一般民眾前去寺廟東晃西晃，持續不當的調查，請他們適可而止。

▲通法寺住持釋煌智（右）被依侵佔公益罪起訴。（圖／記者吳世龍攝）

通法寺住持釋煌智跟一般出家人的刻板印象不同，他在林岱樺競選期間，到競選總部協助輔選，協助處理服務處大小事，是她的重要智囊，其左右手的地位堪稱是「地下總幹事」，顛覆出家人「不出世」的形象，捲入涉貪案後，還被爆料與林岱樺的曖昧簡訊對話內容疑雲。

釋煌智今日上午9時被傳喚開程序庭，今早穿著袈裟現身，面對外界關心，他僅面帶微笑、雙手合十簡短回應「謝謝」後步入法院，未多做發言。但他在庭中則為捍衛自己名譽向法官抗議稱，起訴書對他有抹黑、抹黃，其行為是毀佛、謗僧、滅寺。

律師郝燮戈開完庭後受訪表示，今天開庭，被告有針對自己的冤情向法官說明，法官也很有耐心地聽被告在接受偵查，一直到起訴之後，所遭受到的一些不公平的待遇。

針對釋煌智在庭中控訴遭抹黑抹黃，律師表示，法師本身遭受到很大的困擾，他並質疑檢方很奇怪，這種東西既然不敢列在起訴書裡面，為什麼又要把這個訊息放出來？這對人身的傷害，名譽的傷害，尤其對一個出家人來講是非常嚴重。

另外，律師也控訴，檢方在去年9月18日完成寺院搜索，但在今年的1月28日，負責偵查的檢察官在法院審理的期間，沒有出示任何公務證件的情況下，自己私下跑到被告的寺廟當中東晃西晃，做不當的接觸，動機不明，導致整個寺院的事務人員都受到極大的驚嚇，這種情況是非常不適當的。

律師直言，檢方如果在起訴之後，還是用這種很奇怪的方式做偵查的話，那就表示檢察官對於自己起訴案件其實信心不夠，如果是信心不夠，那為什麼不乾脆考慮撤回公訴算了。在此也對檢方提出嚴重的呼籲，希望他們慎重的考慮，不要再用這種莫名其妙的方式，在法院還在審理當中繼續做不當的偵查，請他們適可而止。

▲▼釋煌智穿袈裟現身開庭。（圖／記者吳世龍攝）

根據檢調調查，釋煌智全額捐助1001萬元成立的「林三郎覺教基金會」，許多支出項目疑跟宗教無關，有疑似小金庫用途。據了解，林岱樺為了參選高雄市長初選，在林三郎覺教基金會內部有一個「立委林岱樺基金會團隊」，並分設秘書處、文宣部、政策部、行程組、組織部、大寮服務處助理、仁武服務處助理等單位。

該基金會成員有21人，從前年3月到去年2月的薪水591萬餘元，都是由基金會支付，明顯與基金會設立目的「弘揚阿彌陀佛淨土法門」不符，因此依公益侵佔罪將釋煌智起訴。