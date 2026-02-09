　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捲林岱樺涉貪！「小金庫」住持控遭抹黃　批檢方毀佛謗僧滅寺

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

民進黨立委林岱樺去年2月被控利用職務詐領助理費1496餘萬元，擔任其左右手的通法寺住持釋煌智今（9）日上午9時被傳喚開程序庭。釋煌智在庭中抗議，起訴書對他有抹黑、抹黃，其行為是毀佛、謗僧、滅寺，而律師則指控檢方在法院審理當中，裝成一般民眾前去寺廟東晃西晃，持續不當的調查，請他們適可而止。

▲▼林岱樺涉貪1496萬…住持釋煌智穿袈裟現身開庭。（圖／記者吳世龍攝）

▲通法寺住持釋煌智（右）被依侵佔公益罪起訴。（圖／記者吳世龍攝）

通法寺住持釋煌智跟一般出家人的刻板印象不同，他在林岱樺競選期間，到競選總部協助輔選，協助處理服務處大小事，是她的重要智囊，其左右手的地位堪稱是「地下總幹事」，顛覆出家人「不出世」的形象，捲入涉貪案後，還被爆料與林岱樺的曖昧簡訊對話內容疑雲。

釋煌智今日上午9時被傳喚開程序庭，今早穿著袈裟現身，面對外界關心，他僅面帶微笑、雙手合十簡短回應「謝謝」後步入法院，未多做發言。但他在庭中則為捍衛自己名譽向法官抗議稱，起訴書對他有抹黑、抹黃，其行為是毀佛、謗僧、滅寺。

律師郝燮戈開完庭後受訪表示，今天開庭，被告有針對自己的冤情向法官說明，法官也很有耐心地聽被告在接受偵查，一直到起訴之後，所遭受到的一些不公平的待遇。

針對釋煌智在庭中控訴遭抹黑抹黃，律師表示，法師本身遭受到很大的困擾，他並質疑檢方很奇怪，這種東西既然不敢列在起訴書裡面，為什麼又要把這個訊息放出來？這對人身的傷害，名譽的傷害，尤其對一個出家人來講是非常嚴重。

另外，律師也控訴，檢方在去年9月18日完成寺院搜索，但在今年的1月28日，負責偵查的檢察官在法院審理的期間，沒有出示任何公務證件的情況下，自己私下跑到被告的寺廟當中東晃西晃，做不當的接觸，動機不明，導致整個寺院的事務人員都受到極大的驚嚇，這種情況是非常不適當的。

律師直言，檢方如果在起訴之後，還是用這種很奇怪的方式做偵查的話，那就表示檢察官對於自己起訴案件其實信心不夠，如果是信心不夠，那為什麼不乾脆考慮撤回公訴算了。在此也對檢方提出嚴重的呼籲，希望他們慎重的考慮，不要再用這種莫名其妙的方式，在法院還在審理當中繼續做不當的偵查，請他們適可而止。

▲▼林岱樺涉貪1496萬…住持釋煌智穿袈裟現身開庭。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼釋煌智穿袈裟現身開庭。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼林岱樺涉貪1496萬…住持釋煌智穿袈裟現身開庭。（圖／記者吳世龍攝）

根據檢調調查，釋煌智全額捐助1001萬元成立的「林三郎覺教基金會」，許多支出項目疑跟宗教無關，有疑似小金庫用途。據了解，林岱樺為了參選高雄市長初選，在林三郎覺教基金會內部有一個「立委林岱樺基金會團隊」，並分設秘書處、文宣部、政策部、行程組、組織部、大寮服務處助理、仁武服務處助理等單位。

該基金會成員有21人，從前年3月到去年2月的薪水591萬餘元，都是由基金會支付，明顯與基金會設立目的「弘揚阿彌陀佛淨土法門」不符，因此依公益侵佔罪將釋煌智起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高市早苗大勝　鄭麗文嘆：變「日本有事、台灣有事」了
負面評價53.5%高過國民黨！泛藍小草都不滿　鄭麗文：我抗壓
快訊／水深僅10cm！空軍基地旁驚見男屍
為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋
快訊／南韓眼鏡蛇直升機墜毀　2飛官殉職
蕭旭岑嗆谷立言只比科長大一點　美國務院打臉：充分代表美國政府

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

彰化女追討47年前短缺勞保年資　求償93萬吞敗理由曝

台中沙鹿工寮飄異味「驚見陌生男死亡」！基隆家屬南下認屍

台南人妻外遇同事！夫回娘家幫忙倒垃圾　翻出保險套崩潰提告

快訊／水深僅10cm！空軍基地旁溝渠詭見男子趴姿陳屍　身份待查

捲林岱樺涉貪！「小金庫」住持控遭抹黃　批檢方毀佛謗僧滅寺

北投溫泉湯屋情侶雙亡　高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃

睽違兩年重磅回歸！南瑤宮除夕路跑「報名免費」 前3名獎金曝光

金門無照駕駛去年破600件！新規上路最高罰8萬+扣牌　車主連坐

燒死刺青店老闆夫婦！19歲絕命煞嗆出獄殺光證人　仍判無期定讞

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

彰化女追討47年前短缺勞保年資　求償93萬吞敗理由曝

台中沙鹿工寮飄異味「驚見陌生男死亡」！基隆家屬南下認屍

台南人妻外遇同事！夫回娘家幫忙倒垃圾　翻出保險套崩潰提告

快訊／水深僅10cm！空軍基地旁溝渠詭見男子趴姿陳屍　身份待查

捲林岱樺涉貪！「小金庫」住持控遭抹黃　批檢方毀佛謗僧滅寺

北投溫泉湯屋情侶雙亡　高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃

睽違兩年重磅回歸！南瑤宮除夕路跑「報名免費」 前3名獎金曝光

金門無照駕駛去年破600件！新規上路最高罰8萬+扣牌　車主連坐

燒死刺青店老闆夫婦！19歲絕命煞嗆出獄殺光證人　仍判無期定讞

快訊／中信特攻奪冠班底回歸！　金恩今晨抵台報到

耍帥模仿抖音片！2年輕人「推車高速甩尾」　家樂福怒：已提告

七都「小宅」房價漲幅全面超越「大宅」！　新竹漲幅逾六成

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「髮香搖滾區」成追憶　復航前空姐宿舍1133萬起拍

2026貼春聯「有特殊禁忌」！命理師示警：不能貼這字　犯了恐衰整年

高雄「駁二市集」連8天開跑！露天電影院《超人力霸王》8片免費看

8lak張鈞開唱「爸早起幫打理」！　感性告白：就像超人一樣

水上鄉歲末圍爐活動　公私協力傳遞社會溫暖與陪伴

當漫畫家先辦卡...日創作者談「社會信用現實」年收百萬也難辦

【路人道具也太齊全XD】原PO看到警察秒拿出大聲公舉報！

社會熱門新聞

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

「警界彭于晏」4年嘉獎破千　戰神滑進摩鐵秒破功

北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

台大住院醫性侵女病患　二審改判2年

北投溫泉湯屋驚傳命案！女客「陳屍泡湯池」

快訊／持刀搶五股超商　36歲男凌晨投案

燒死刺青店老闆夫婦　19歲絕命煞仍判無期定讞

新莊轎車違規迴轉　騎士猛撞亡

國中生車手被逼吐還96萬　反撲瓦解詐團

16歲女兒遭男友性侵　母持高球桿痛毆+恐嚇

快訊／五股深夜驚傳持刀搶案！歹徒得手2萬逃逸中

婦人遭怪手輾斃　無照司機、老闆雙雙判刑

更多熱門

相關新聞

林岱樺涉貪案　住持釋煌智穿袈裟現身開庭

林岱樺涉貪案　住持釋煌智穿袈裟現身開庭

民進黨立委林岱樺去年2月被控利用職務詐領助理費1496餘萬元，擔任其左右手的通法寺住持釋煌智今（9）日上午9時被傳喚開程序庭，一度傳出他開庭前「有話想說」。不過，他今早穿著袈裟現身，不發一語，由律師代為發聲表示，開完庭後再跟大家報告，隨後面帶微笑，雙手合十回應「謝謝」步入法院。

林岱樺初選落敗首露面　笑：能睡晚一點了

林岱樺初選落敗首露面　笑：能睡晚一點了

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

林岱樺祝福賴瑞隆　「呼籲各界團結支持黨提名人守住高雄」

林岱樺祝福賴瑞隆　「呼籲各界團結支持黨提名人守住高雄」

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

關鍵字：

釋煌智林岱樺公益侵佔法院庭審檢方調查

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

「最強高中生」Ray辣女友突發文

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面