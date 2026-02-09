　
社會焦點

睽違兩年重磅回歸！南瑤宮除夕路跑「報名免費」 前3名獎金曝光

▲南瑤宮將於除夕晚間舉行路跑迎頭香活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲南瑤宮將於除夕晚間舉行路跑迎頭香活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，隨著南瑤宮第一期修復工程竣工並完成入火安座後，廟方與市公所決定順應民眾期待，重啟這項深受歡迎的除夕傳統。今年將於2月16日除夕夜熱鬧登場，不僅賽制安全又好玩，更強調「人人攏頭香、人人攏好運」的精神，要讓所有參與民眾都能帶著媽祖的祝福迎接馬年。

南瑤宮早期的除夕搶頭香活動，雖然刺激熱鬧，但常因推擠產生安全疑慮，甚至曾發生廟宇龍柱石雕被撞斷的意外。自市長林世賢上任後，於2021年起將活動轉型為「路跑迎頭香」，把短短衝刺改為約700公尺的路跑，並在抵達廟埕後，由耆老帶領全體參拜，象徵祈福同享。這項改革讓活動既保有傳統祈福意涵，又兼顧安全與秩序，廣受好評。

▲南瑤宮將於除夕晚間舉行路跑迎頭香活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲除夕路跑迎頭香活動送媽祖福袋。（圖／記者唐詠絮翻攝）

然而，因應南瑤宮百年大整修，廟前廣場作為工程期間的臨時行宮，活動空間不足，路跑迎頭香被迫中斷兩年，讓許多民眾深感惋惜。隨著第一期修復工程順利完工，廟宇重新安座，地方各界不斷呼籲恢復舉辦。市長林世賢從善如流，宣布今年正式恢復這項除夕夜的重頭戲，實現大家的願望。

今年的路跑活動將於2月16日除夕晚間登場。活動分為男子組與女子組，全程從旭光西路中友百貨基地前起跑，沿南瑤路直行至南瑤宮，距離約700公尺。各組前三名可分別獲得8888元、6666元及5168元獎金；此外還設有「最佳造型獎」，取五名各發給2000元獎金。

▲彰化南瑤宮將於1月31日重開廟門迎媽祖入火安座。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲南瑤宮將於除夕晚間舉行路跑迎頭香活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

活動即日起開放報名，至2月15日截止，完全免費。未滿18歲者需經家長同意簽名。所有完成報名者，均可獲贈「南瑤宮媽祖福袋」及「彰化媽行車平安紅綾」一條。參賽者請於除夕晚間10點，至旭光西路成功社區活動中心前報到，預計11點準時起跑。

南瑤宮新春系列活動由路跑迎頭香展開序幕！緊接著在除夕夜子時深夜11點後，廟方將依古法在管理人間、林世賢市長及地方仕紳見證下，擲筊抽出代表全年運勢的「四季籤」（人民、生意、六畜、年冬），為信眾揭示馬年一年運勢。

▲南瑤宮將於除夕晚間舉行路跑迎頭香活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲南瑤宮將於除夕晚間舉行路跑迎頭香活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從大年初一起，一連三天上午9點，南瑤宮還將舉辦「擲筊求錢母」活動，以及保平安的「鑽轎底祈福」。歡迎所有民眾新春期間來南瑤宮走春拜拜，在煥然一新的百年古剎中，感受媽祖的庇佑，喜迎充滿希望的新年。

▲彰化市長林世賢將爭取南瑤宮列國定古蹟。（圖／彰化市公所提供）

02/07 全台詐欺最新數據

