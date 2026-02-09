跑友問雲林馬拉松補給站　小編嗆「智障、乞丐」！急刪文道歉

▲粉專小編罵跑友智障。（圖／翻攝自FB雲林全國馬拉松）



記者施怡妏／綜合報導

雲林縣台西鄉昨（8）日由中華民國青少年體育協會在明聖宮前舉辦第二屆雲林全國馬拉松，吸引約3000名跑者參與。不過，粉專小編回覆網友提問時，出現大量不當言論，包括「有病要吃藥」、「送你去火葬場」、「你就是個乞丐」等內容。對此，主辦刪除相關文章並道歉，並表示發文小編為「最後一天上班」。

粉專小編PO文嗆：你就是個乞丐

「雲林全國馬拉松」粉專發文，說明補給品相關事項，小編在回覆多名網友提問與質疑時，使用多項不當字眼，回覆內容包含「有病要吃藥」、「你家有妖魔鬼怪」、「送你去火葬場」、「記得去申領殘障手冊」、「你就是個乞丐」等語句，引發網友不滿。

此外，小編後續還在粉專PO文，活動不會「慣壞跑者或民眾」，若想被罵、被告可以來罵看看；並說明因天氣因素無法設置補給站，怒嗆「你們是智障是不是？這種天氣怎麼擺補給站？有沒有必要那麼低能？要吃大餐不會自己去外面買，來跑馬拉松幹嘛？」

相關內容隨後遭到大量轉傳，引來不少網友批評，「小編這種回覆可以去警察局提告了」、「這小編提汽油救火啊」、「其實小編有些用詞已經形成公然侮辱了」、「真丟雲林人的臉」、「小編是隨便從脆上找的高中生嗎？」

官方緊急刪文道歉 小編是最後一天上班

爭議延燒後，粉專昨晚緊急刪除貼文與留言，並發文致歉，對於粉專出現不適當內容深感抱歉，因活動期間團隊連日高強度運作，多位管理員已休息，相關貼文是由「當日仍具管理權限最後一日上班之粉專小編」所發布，導致管理疏失，並已第一時間移除文章及調整管理權限，「本案我們也將進入司法程序，再次跟各界致歉。」

官方也表示，至於後續活動是否續辦、是否為最後一屆，皆將待團隊精神與狀況恢復後再行討論並對外說明。同時也表示，將自明日起逐一回覆跑者提出的問題，並再次對事件致歉，感謝外界的體諒與支持。