地方 地方焦點

南消文賢消防分隊新建工程動土　黃偉哲：打造安全執勤環境

台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程9日舉行動土典禮，由市長黃偉哲主持，宣示提升消防執勤環境與量能。

▲台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程9日舉行動土典禮，由市長黃偉哲主持，宣示提升消防執勤環境與量能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，9日上午9時在仁德區崑崙路新建基地隆重舉行，由市長黃偉哲親自主持，消防局局長楊宗林陪同出席，並邀請各級民意代表、地方仕紳及貴賓到場觀禮，共同見證台南消防建設的重要里程碑。

▲台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程9日舉行動土典禮，由市長黃偉哲主持，宣示提升消防執勤環境與量能。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，文賢分隊現有廳舍位於Y字型交叉路口，交通動線複雜，出勤時易衍生行車風險，影響消防人員安全；且廳舍屋齡已逾30年，建築老舊、空間狹小，車輛停放、裝備器材儲放及人員備勤、休憩空間皆顯不足，限制救災救護量能發揮。此外，現址屬私人土地，擴建條件受限，已難以因應現代消防勤務與裝備發展需求，市府因此積極覓地遷建，推動新廳舍工程。

▲台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程9日舉行動土典禮，由市長黃偉哲主持，宣示提升消防執勤環境與量能。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長致詞時表示，消防分隊為24小時全天候運作單位，對於空間配置與動線規劃有高度專業需求。此次新建工程，除完整規劃執勤、備勤、休憩、車庫及行政空間外，亦導入綠建築設計理念，期盼完工後能提供消防同仁安全、舒適且優質的工作環境，使其無後顧之憂投入救災救護工作，進一步提升公共安全服務效能。

隨著新豐地區都市發展快速，警消勤務量能、編制人力與救災裝備需求逐年攀升，文賢消防分隊此次遷建至都市計畫區內，不僅可縮短服務半徑、貼近人口集中區域，也能透過崑崙路快速銜接保安工業區，優化出勤動線，提升救援反應效率；同時選擇市有土地興建，避免徵收民地，兼顧公共建設推動與土地資源合理運用。

此外，未來德南派出所新建廳舍將緊鄰文賢消防分隊設置，形成「警消聯防體系」的勤務配置，透過空間整合與即時協調機制，於重大災害、突發事故或大型勤務發生時，能迅速啟動聯合應變，縮短反應時間，提升整體指揮調度效率，兼顧治安維護與救災救護需求。

▲台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程9日舉行動土典禮，由市長黃偉哲主持，宣示提升消防執勤環境與量能。（記者林東良翻攝，下同）

消防局局長楊宗林表示，感謝市長全力支持及各級民意代表協助，市府分年編列新台幣7780萬元工程經費，順利推動文賢分隊新建工程。新廳舍規劃為地上4層鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約1223.38平方公尺，設計全面考量消防勤務24小時運作需求，妥善配置執勤、備勤、休憩及行政管理空間，並導入耐震結構與現代化設施，同時預留未來人力與裝備擴充彈性，工程預計於2028年12月完工，完工後將有效提升該地區救災救護量能。


消防局進一步指出，黃偉哲市長任內已編列超過15億元經費推動老舊消防廳舍改善工程，目前已完成7處新建及18處修繕（含耐震補強），展現市府對消防建設的長期投入。未來除將軍分隊即將於今年度完工外，楠西與文賢分隊也將陸續動工，另有第七大隊及德興分隊、第四大隊（含南科）與特搜大（分）隊、玉井、第二大隊及官田、鹽行分隊等多項新建計畫同步規劃中，持續打造安全、宜居且具韌性的台南市。

▲台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程9日舉行動土典禮，由市長黃偉哲主持，宣示提升消防執勤環境與量能。（記者林東良翻攝，下同）

本案基地位於仁德區崑崙路旁，由張嘉玲建築師事務所負責監造，正三營造工程有限公司承攬施工，建築設計全面導入生態、節能與低碳理念，符合綠建築相關指標，並取得候選黃金級綠建築及候選一級建築能效，兼顧建築美學與實用機能，未來將有效強化消防執勤效能，提升全市災害防救整體戰力。

