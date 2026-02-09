　
生活

台鐵員工「生日假」暫緩實施　產業工會赴交通部抗議

▲▼台鐵產業工會抗議。（圖／台鐵產業工會提供）

▲台鐵產業工會抗議。（圖／台鐵產業工會提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵產業工會不滿公司日前承諾給予的生日假、車長自主備勤津貼、主管加給等福利跳票，今前往交通部抗議，並宣布將在今年發動全國性的行動，號召台鐵員工一同參與。

台鐵產業工會今天前往交通部抗議，由交通部人事處科長傅嘉瑜代表接受陳情書。工會提出2大訴求，包括交通部應要求台鐵公司依照團體協約會議決議，施行生日假；交通部應針對車長自主備勤津貼、主管加給、工程獎金承諾發函向政院核定。

台鐵產業工會表示，台鐵公司去年末與台鐵企業工會於團體協約會議決議，預計在今年1月實施「生日假」，但在訊息釋出後，台鐵公司卻發函表示，因「行政程序未完備且影響層面甚鉅，爰暫緩實施」，打擊員工對公司的信心。

台鐵產業工會理事長曹嘉君表示，待遇提升與穩定是台鐵能否徵才與留才的重點，更是穩定鐵路運輸安全的關鍵，然而從員工的職業安全、業務簡化到待遇提升，交通部都是口說積極，行動消極，這次生日假實施跳票，更是交通部積極阻止員工待遇提升。

台鐵產業工會監事謝宗翰表示，交通部對台鐵員工的要求從未減少，甚至在公司化後，人手與待遇沒有成長的狀況下，加諸更沈重的營運與安全責任，反而交通部所承諾的待遇提升諾言，包括車長自主備勤津貼、主管加給、工程獎金都仍停滯不前，讓員工失去改革的信心。

對此，台鐵日前指出，當初團協討論並非「生日假」，而是針對員工生日有無禮金或假期，經過與企業工會討論，認為需要審慎周延。針對員工福利也持續努力，包括夜點費從120元提高至400元、基層主管加給提升50％，搶修獎金最高1000元變成6000元，會持續溝通。

02/07 全台詐欺最新數據

台鐵228連假加開29班列車　後天0時起開賣

台鐵公司表示，因應和平紀念日（2月26日至3月2日）連假返鄉（工）需求，全線再加開各級列車共計29列次，可再增加5萬5,618個座位數，2月11日0時起開賣。

台鐵男短髮不過耳、女禁黑內衣　工會籲鬆綁服儀、開放運動鞋

台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

最美區間車座椅甩「胎哥」汙名　117年前全數更換

台鐵春節限定「食炸開運便當」吃出防詐5步驟

