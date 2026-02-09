　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「天天陪vs過年才給大紅包」爸媽愛哪種小孩？底下意外一面倒

▲▼紅包,壓歲錢,千鈔,百鈔,鈔票,禮金。（示意圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆春節快到了，許多人都會回家過年。就有網友好奇，「爸媽會喜歡哪一種小孩？」列出兩個選項，一個是「月薪3萬、過年只包2600元紅包，但每天都會陪爸媽吃飯」，另一個則是「月薪30萬、一年看爸媽不到5次，只在重要節日回來，過年包20萬」。題目一出掀起熱論，底下幾乎一面倒選2。

匿名公社今（9）日出現一則討論貼文，發文人好奇「爸媽會喜歡哪一種小孩？」一個是「月薪3萬、過年只包2600元紅包，但每天都會陪爸媽吃飯」，另一個則是「月薪30萬、一年看爸媽不到5次，只在重要節日回家，過年包20萬紅包」。

兩派吵翻　超多人選2「距離產生美」

貼文引發熱論，支持1的人多半把重點放在「每天陪伴」，像有人認為「陪伴才是最好的禮物」，甚至一句「子欲養而親不待…」讓不少人看了有感。也有人認為父母年紀越大越需要人在身邊，「身體不好時是1！」還有人說「多數家長會選2，但某一天1也離開的時候他們卻後悔了」。

但值得注意的是，更多人其實是選2，而且理由非常直白：有錢、距離、清靜、還能拿去炫耀。像有人笑說「2 會很驕傲的說我兒子在xxxx工作」，也有人直呼，「事實是每天都會說30萬的有出息，3萬的沒出息」、「每天在一起吃飯那就啃老族，我選2久久就一次清靜又有紅包」、「我母親跟我說：妳一個月給我5000元…媽媽說：妳可以不用常回來！」

留言區也出現一堆「看狀況派」，「60歲以下的爸媽會選2，60歲以上是1」、「身體健康時是2！身體不好時是1！」「不缺錢選1，缺錢選2」、「小孩子才做選擇，2個都要」、「都喜歡，一個給愛一個給錢，超幸福。」

02/07 全台詐欺最新數據





春節假期花蓮慈院5科不休診　急診24小時應急

春節假期花蓮慈院5科不休診　急診24小時應急

春節連續假期將至，花蓮慈濟醫院延續往年門診服務，自2月15日小年夜起到19日年初三開設春節假日門診，兒科、內科、外科、婦產科及呼吸道傳染病疫情特別門診服務；此外，春節期間急診提供24小時醫療服務。各醫療科門診將在2月20日年初四恢復正常門診。

北市15家醫院春節開「557診次防疫門診」

北市15家醫院春節開「557診次防疫門診」

春節車潮湧現！金門警鎖定超速+噪音車攔查

春節車潮湧現！金門警鎖定超速+噪音車攔查

尾牙1.2萬紅包掉路上　機智警20分鐘找到失主

尾牙1.2萬紅包掉路上　機智警20分鐘找到失主

迎接9天春節連假　台東警分局全力維護交通秩序

迎接9天春節連假　台東警分局全力維護交通秩序

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

「最強高中生」Ray辣女友突發文

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

