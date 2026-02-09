「天天陪vs過年才給大紅包」爸媽愛哪種小孩？底下意外一面倒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆春節快到了，許多人都會回家過年。就有網友好奇，「爸媽會喜歡哪一種小孩？」列出兩個選項，一個是「月薪3萬、過年只包2600元紅包，但每天都會陪爸媽吃飯」，另一個則是「月薪30萬、一年看爸媽不到5次，只在重要節日回來，過年包20萬」。題目一出掀起熱論，底下幾乎一面倒選2。

匿名公社今（9）日出現一則討論貼文，發文人好奇「爸媽會喜歡哪一種小孩？」一個是「月薪3萬、過年只包2600元紅包，但每天都會陪爸媽吃飯」，另一個則是「月薪30萬、一年看爸媽不到5次，只在重要節日回家，過年包20萬紅包」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩派吵翻 超多人選2「距離產生美」

貼文引發熱論，支持1的人多半把重點放在「每天陪伴」，像有人認為「陪伴才是最好的禮物」，甚至一句「子欲養而親不待…」讓不少人看了有感。也有人認為父母年紀越大越需要人在身邊，「身體不好時是1！」還有人說「多數家長會選2，但某一天1也離開的時候他們卻後悔了」。

但值得注意的是，更多人其實是選2，而且理由非常直白：有錢、距離、清靜、還能拿去炫耀。像有人笑說「2 會很驕傲的說我兒子在xxxx工作」，也有人直呼，「事實是每天都會說30萬的有出息，3萬的沒出息」、「每天在一起吃飯那就啃老族，我選2久久就一次清靜又有紅包」、「我母親跟我說：妳一個月給我5000元…媽媽說：妳可以不用常回來！」

留言區也出現一堆「看狀況派」，「60歲以下的爸媽會選2，60歲以上是1」、「身體健康時是2！身體不好時是1！」「不缺錢選1，缺錢選2」、「小孩子才做選擇，2個都要」、「都喜歡，一個給愛一個給錢，超幸福。」