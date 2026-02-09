　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋

記者郭運興／台北報導

前立委蔡正元7日在節目談到中國大陸時表示，大陸沒有能力解決台灣問題，不敢跟美國梭哈，只好跟台獨妥協，賴清德講了老半天兩國互不隸屬，大陸也不敢怎麼樣，因為沒有實力，軍隊只敢在93大閱兵擺給大家看，不敢離開中國大陸領土一步，敢派兵去伊朗嗎？同場來賓前台北縣長周錫瑋則怒回擊，蔡正元完全是錯誤的判斷，「我今天就跟你賭這個，你看大陸敢不敢動武」，蔡正元則說「大陸不敢動武啦，絕對不敢動」，兩人也為此爭吵了數分鐘。

蔡正元於節目《ctitalk網路論壇》表示，大陸沒有能力解決台灣問題，不敢跟美國梭哈，只好跟台獨妥協，說難聽點，自己同意日本人的看法「賴清德這樣跟你叫板，屁都不敢吭一聲，高市早苗講兩句話，你生什麼氣」。

蔡正元表示，所以大陸的國際政治操盤的一塌糊塗，不曉得重點在哪裡，日本怎麼會是重點？連台灣都沒有拿起來，還想要突破第一島鏈？這個算盤自己不曉得大陸怎麼打的。

蔡正元認為，大家當然會看到很多人都說到大陸訪問，因為大陸讓大家覺得沒有威脅，要扮這種角色就不可能收復台灣，美國就可以叫板，大陸就陷在這個國際政治上的矛盾裡面，誰會把你當一回事？

蔡正元表示，政治實力是很現實的，很多人看不起美國卻又怕美國，因為願意用權力，但中國大陸為什麼大家尊重卻不怕？因為來了就有甜頭吃。

蔡正元說，問題根本所在，就是沒有能力解決台灣問題，跟日本發什麼脾氣，賴清德講了老半天兩國互不隸屬，大陸也不敢怎麼樣，以前大陸還誇口廢棄九二共識將地動山搖，今天地哪裡在動？山哪裡在搖？股票大漲，所以會被看不起，因為沒有實力，不敢用實力，軍隊只敢在93大閱兵擺給大家看，不敢離開中國大陸領土一步，敢派兵去伊朗嗎？

同場來賓周錫瑋表示，蔡正元這樣說會讓大陸人覺得戰略是會被誤解的，先講委內瑞拉，美國打了，抓了個馬杜洛，還有呢？還有部隊嗎？聽美國的就不會跟中國大陸這麼密切的，也不會歡迎中國去買委內瑞拉的石油了。蔡正元怒回擊，「美國不需要在委內瑞拉有部隊，整個政府都聽川普的，不要老是在看大陸媒體的說法，有夠差的」。

周錫瑋反擊，自己看的都是英文的國際媒體，從來不看大陸媒體對委內瑞拉怎麼講、對其他世界上怎麼講，尤其自己看美國狀況，看得全部是美國媒體、新聞資訊，自己不看大陸媒體也不看台灣的媒體，因為會被誤導。

周錫瑋直言，蔡正元許多認知上有個心態，「就是只看誰敢不敢打你、敢不敢打仗」，這是完全錯誤的判斷，中國大陸對世界上開門，其他國家完全是因為一些恩惠才去打交道？美國軍事跟中國大陸比較已經沒落，現在武器一一拿出來比較，哪一個比大陸更精良？現在講一個實力比較，美國就是比不上。

周錫瑋說，那中國為什麼不動？打仗幹嘛，一定要用拳頭對人家才會服？美國過去一直阻擋中國大陸、罵中國大陸，到了今天中國大陸不發動戰爭，卻能讓歐美國家、加拿大醒過來，這才是交友之道、這才是國際交友之道，而不是用拳頭去壓你、戰爭去打你、嘴巴去罵你。

周錫瑋說，日本自找死路啦，蔡正元則回擊「大陸不敢動武啦，絕對不敢動」，周錫瑋嗆聲，「我今天就跟你賭這個，你看大陸敢不敢動武，今天講一件事情就好，日本為什麼要挑釁這個問題？美國為什麼要讓台灣加強武力，就是針對中國大陸，中國大陸過去容忍，現在可以了，但要決定什麼時候動手，是我的策略」。

▼周錫瑋、蔡正元節目吵翻。（圖／翻攝自YouTube／中天電視）

▲▼周錫瑋、蔡正元節目吵翻。（圖／翻攝自YouTube／中天電視）

