台日友好！台北旅館掛紅布條「高市早苗大勝利」　視網膜一看噴笑

▲飯店門口掛著紅布條。（圖／翻攝自視網膜FB）



記者施怡妏／綜合報導

日本眾議院大選落幕，日本自民黨在首相高市早苗率領下，在眾議院拿下316席，取得空前成功。網紅視網膜（陳子見）表示，剛看完開票結果，高市早苗大勝，隨後走在台北的街道，就看到某間飯店門口掛著大大的紅布條，上面寫著，恭喜高市早苗大勝利，台日友好長存，笑喊「覺得好瘋狂！」

台灣飯店掛上祝賀紅布條

[廣告]請繼續往下閱讀...

網紅視網膜（陳子見）在臉書發文，剛看完日本開票結果，隨後行經台北路口時，抬頭便看到建築物前方懸掛的大型祝賀布條。紅布條上清楚寫著「祝賀高市早苗首相大勝利，台日友好長存，台灣人有志一同」，並搭配日本與中華民國國旗圖樣，以及高市早苗的照片，在夜間街景中相當顯眼。

視網膜笑喊，實在太瘋狂了，「想說來拍個照，結果笑到肚子痛，往上近看這圖實在是很新奇。」

貼文一出，網友紛紛留言，「羨慕日本選民的清醒和團結啊」、「看到高市早苗的得票率，第一個念頭就是羨慕，要說什麼，還真不好意思說出口」、「看臉書看得我都以為台灣也有眾議院大選」、「希望能看到台灣跟日本友好的也是大勝」、「羨慕日本好團結」、「日本人很清醒，知道自己要的是什麼，真讚，好羨慕」。

日本8日舉行第51屆眾議院選舉，首相高市早苗所領導的自民黨，在眾議院總數465席中囊括316席，突破眾議院三分之二門檻，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄，加上執政聯盟的「日本維新會」36席，合計席次達352席。