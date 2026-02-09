黎智英妻淚灑法庭外　法院稱考量高齡健康因素減刑

▲黎智英妻子李韻琴（右）、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機今早一同進入法院聆聽宣判。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司去年被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」3罪罪成，黎智英今（9）日上午於西九龍法院被判處20年有期徒刑。黎智英妻子李韻琴在法庭外跟親友相擁，一度拿出紙巾拭淚。

綜合港媒報導，黎智英妻子李韻琴、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機於早上近9時半一同進入法院。庭外有逾百人排隊旁聽，包括多國領事。除了正庭，法院還安排7個延伸庭，共逾600旁聽位置，包括116個記者席。

法院宣布判處黎智英20年有期徒刑之後，李韻琴在法庭外跟親友相擁，一度拿出紙巾拭淚，另有到庭旁聽人士在庭外相擁而泣。李韻琴及陳日君離開法院後，受大批媒體包圍追訪，場面混亂；黎智英妻子未回應判決及會否上訴等。

值得注意的是，這場受到關注的宣判於上午10時開庭，原先媒體預期時長可能長達一小時，最後10時07分就快速宣判結束並散庭，諸位被告在懲教人員帶領下離開法庭。

三位《港版國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰頒布47頁判刑理由書。法庭裁定黎智英是各項串謀的幕後主腦和推動者，因此將量刑起點提高，串謀發布煽動刊物罪由監禁21個月增至監禁23個月，兩項串謀勾結外國勢力罪由監禁15年增至監禁18年。

考慮到黎智英高齡、健康狀況及單獨囚禁等因素，三位法官接納此等因素會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，故酌情就串謀發布煽動刊物罪減刑1個月，兩項串謀勾結外國勢力罪各減刑1年，綜合黎智英所犯的嚴重罪行後，最終就3罪判處總刑期監禁20年。

▼黎智英。（圖／路透）