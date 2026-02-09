高市早苗率自民黨大勝　一張圖看北京對日施壓9大手段

▲北京對日施壓手段整理。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核，點圖可放大）



記者陶本和／台北報導

日本眾議院大選結果出爐，日本首相高市早苗率領的自民黨取得大勝，這場選舉被視為日本戰後最關鍵的「安保路線公投」。值得注意的是，從去年（2025年）11月至今，北京從外交恐嚇、軍事威脅、經濟制裁到認知戰操作，對日採取極限施壓，但也被視為本次日本選舉重要的「助選員」；對此，《ETtoday新聞雲》彙整北京對日施壓的9大手段。

首先，去年（2025年）的11月14日，北京發布赴日旅遊警示，由中國的文旅部發布旅遊警示，導致預定冬季前往日本的中國團客退訂潮，日本觀光類股（如百貨、鐵路）短期重挫。

同時，去年的11月15日，採灰色地帶襲擾，一架中國軍用無人機在與那國島與台灣之間空域盤旋，測試日本防空反應，日本自衛隊緊急升空攔截。

接著，去年11月16日，北京同樣是對日採取灰色地帶襲擾作為，中國海警局派出4艘海警船編隊，長時間進入尖閣諸島（釣魚台）周邊日本領海，並透過無線電廣播宣示主權，對峙時間創下近年新高。

去年的11月17日，從灰色地帶侵擾，晉升為軍事威嚇，解放軍宣布於在東海海域進行為期8天的實彈射擊演習，禁航區邊緣逼近日本專屬經濟區（EEZ）。

除了軍事手段，去年的11月19日，繼續採取經濟制裁手段，中國無預警宣布重新對日本水產品實施全面進口禁令；而在去年12月6日，更進一步推升軍事恫嚇作為，中國兩度雷達照射日本戰機，此舉被視為高度的軍事挑釁。

到了去年底，12月29日時，解放軍在台海及日本西南諸島附近發動名為「正義使命2025」的大規模封鎖演習，同時模擬切斷日本對台支援路線。

時間來到今年的1月15日，北京再推出經濟制裁手段，儘管官方宣稱暫緩第二波稀土禁令，但日本企業回報，自1月中旬起，用於電動車馬達的高性能稀土磁鐵出口許可審發陷入停滯，實質上造成供應鏈斷鏈恐慌。

在今年的2月1日，北京則改採外交降級的威脅，中國外交部發言人暗示，若日本選舉結果繼續支持「反華路線」，不排除重新審視中日外交關係層級，暗示可能召回大使。

不過，對於上述各種北京的施壓作為，一位熟悉對日政情專家人士表示，高市陣營在本次選戰中，將選戰主軸從「經濟復甦」調整為「守護日本的主權與尊嚴」。對於許多中間選民而言，票投高市不再只是支持自民黨，而是對外部霸凌的一種無聲抗議。