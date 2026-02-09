曝林宅血案「監察院報告6結論」　黃暐瀚：我們得讓更多人知道

▲ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

電影《世紀血案》未經授權改編林宅血案引起議論，女星賈永婕對此有感而發，沒想到自己成長的年代，竟藏著黑暗殘酷的歷史，公開喊話「當權者，請給大眾一個交代」。對此，媒體人黃暐瀚今（9日）點出監察院報告6點結論，包括「情治單位介入司法」、「誤導辦案方向」、「阻擾偵辦」、「操弄媒體」、「包庇嫌犯」、「運用黑道」。他強調，自己並不驚訝賈永婕董完全不知道「林宅血案」，所以「我們得面對，得告知，得讓更多人知道」。

黃暐瀚表示，其實，自己並不驚訝和他一樣 1974 出生的賈永婕董事長，之前完全不知道「林宅血案」。

黃暐瀚表示，直到現在，自己都相信，台灣還有很多很多人根本沒聽過「林宅血案」，不知道「陳文成命案」，不清楚「江南案」。所以「我們得面對，得告知，得讓更多人知道」。

黃暐瀚指出，有關林宅血案的真相，刑事局與高檢署曾四度重啟調查，監察院也歷經兩次報告，有六點結論，大家必須知道。

黃暐瀚指出，第一，情治單位介入司法（表面檢警辦案，實情卻是情治單位另組307會報辦案）。

黃暐瀚說，第二，誤導辦案方向（排除軍方或情治人員犯案）。

黃暐瀚說，第三，阻擾偵辦（打去金琴西餐廳的電話監聽錄音宣稱被洗掉）。

黃暐瀚表示，第四，操弄媒體（誤導林奐均認識兇手，誤導游錫堃、大鬍子家博是犯人）。

黃暐瀚表示，第五，包庇嫌犯（案發前黃信介住處遭打砸，誤導是黨外苦肉計，未積極偵辦）。

黃暐瀚說，第六，運用黑道（可能涉案的黑道對象，未被列爲清查對象）。

最後，黃暐瀚強調，歷史的真相，留待日後一點一滴的還原，但當事人與家屬的傷痛，希望社會應該要有更多的體諒。

▼根據監察院報告，林宅血案的行凶時序。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）