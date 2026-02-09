　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商周一咖啡優惠　7-11特大厚乳拿鐵「買2送2」、全家10元多1杯

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 周一限定，特大杯厚乳拿鐵「買2送2」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

春節前最後一周上班日，超商陪廣大勞工加油打氣，7-ELEVEN今（9）日推出周一限定「快樂咖啡日」，特大杯厚乳拿鐵「買2送2」；全家限今天指定咖啡「加10元多1杯」。萊爾富指定咖啡「買1送1」，即日起至2月20日還有珍奶低於5折。

★7-ELEVEN

●OPENPOINT 行動隨時取「周一快樂咖啡日」，2月9日限定優惠：

・CITY CAFE 特大杯厚乳拿鐵（冰／熱），買2送2（每會員限購1組）。

・CITY PRIMA 中杯精品馥芮白（冰／熱），2杯109元。

※限精品咖啡、瓜地馬拉限定門市兌領，相關數量與兌換期限依 OPENPOINT APP 說明為準。

▼7-11周一「快樂咖啡日」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

●APP隨買跨店取，2月9日周一限定「Let’s Café 來喝咖啡日」，兌換期限至3月31日，每會員限購2組：

・大杯單品美式「+10元多一杯」，2杯110元，55折（原價100元／杯）。

・大杯單品拿鐵「+10元多一杯」，2杯120元，55折（原價110元／杯）。

・大杯特濃美式「+10元多一杯」，2杯65元，6折（原價55元／杯）。

・大杯特濃拿鐵「+10元多一杯」，2杯75元，58折（原價65元／杯）。

▼全家指定咖啡「+10元多一杯」。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市｜即日起至2月10日

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元／杯）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元／杯）。

・燕麥奶拿鐵，買1送1，5折（原價65元／杯）。

・泰式奶茶，買1送1，5折（原價60元／杯）。

▲萊爾富指定咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

●門市｜即日起至2月20日

・鴛鴦珍珠奶茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・泰式珍珠奶茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・檸檬焙烏龍冰茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・鳳梨百香雙Q冰茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・十利抹茶歐蕾，特價29元，5折（原價60元）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自民黨大勝奪316席！在野聯盟慘「團滅」　席次對比超驚人
北投溫泉情侶雙亡　高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃
王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！海邊「解放鉛筆腿」泳裝洩真實身材
燒死刺青店老闆夫婦！19歲男嗆出獄殺光證人　逃死定讞
「警界彭于晏」4年嘉獎破千！戰神滑進摩鐵秒破功...晉升巡官
女遭怪手輾「腦組織外溢」慘死　無照司機、老闆雙雙判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商周一咖啡優惠　7-11特大厚乳拿鐵「買2送2」、全家10元多1杯

達美樂推新春限時刮刮卡　最大獎送1年份免費披薩

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市！網友腦洞大開， 許下各種獵奇口味？

SUBWAY買堡送可樂！速食優惠整理　肯德基蛋撻只要1元

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

超商周一咖啡優惠　7-11特大厚乳拿鐵「買2送2」、全家10元多1杯

達美樂推新春限時刮刮卡　最大獎送1年份免費披薩

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市！網友腦洞大開， 許下各種獵奇口味？

SUBWAY買堡送可樂！速食優惠整理　肯德基蛋撻只要1元

《世紀血案》主演、導演都已道歉　蘇巧慧喊話：別追究影響他們家人

低溫去泡湯是心血管「壓力測試」　醫：冷熱交替最傷血管

為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋

過年「澱粉零食」熱量換算曝！　營養師激推烏魚子：護心調血脂

東區最美咖啡廳歇業秒出租　麵包店年捧500萬卡位

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲　交流數位化與防災治理經驗

勿欠錢欠過年！退休警消赴政院陳情　吳宗憲：逾6千人請託要告政府

快訊／1998年後首見！　海鷹跑衛華克三世奪第60屆超級盃MVP

LISA新身份再＋1！成為資生堂小紅瓶全球代言人美炸

跑友問雲林馬拉松補給站　小編嗆「智障、乞丐」！急刪文道歉

小薰自彈自唱〈再見的時候〉 夢回《陽光女子合唱團》年輕版玉英奶奶

消費熱門新聞

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

SUBWAY買堡送可樂！速食優惠整理　肯德基蛋撻只要1元

全家「貓之日」萌翻登場巨貓現身

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

達美樂推新春限時刮刮卡　最大獎送1年份免費披薩

全家夯品買1送1、7-11咖啡買2送2

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次?

更多熱門

相關新聞

全家夯品買1送1、7-11咖啡買2送2

全家夯品買1送1、7-11咖啡買2送2

迎接周末，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN 濃萃美式、精品美式及拿鐵「買2送2」，全店指定品滿額還有折扣。全家精選夯品「買1送1」，包括可樂、奶昔、雪糕等，通通同品項兩件5折。萊爾富也有生活夯品、指定咖啡「買1送1」。

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

驚見蝦皮「延長取貨功能」　能多1天領貨！一票人傻

驚見蝦皮「延長取貨功能」　能多1天領貨！一票人傻

快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠

關鍵字：

咖啡優惠超商優惠7-11全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面