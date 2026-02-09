超商周一咖啡優惠　7-11特大厚乳拿鐵「買2送2」、全家10元多1杯

▲7-ELEVEN 周一限定，特大杯厚乳拿鐵「買2送2」。（圖／記者林育綾攝）
記者林育綾／綜合報導
春節前最後一周上班日，超商陪廣大勞工加油打氣，7-ELEVEN今（9）日推出周一限定「快樂咖啡日」，特大杯厚乳拿鐵「買2送2」；全家限今天指定咖啡「加10元多1杯」。萊爾富指定咖啡「買1送1」，即日起至2月20日還有珍奶低於5折。
★7-ELEVEN
●OPENPOINT 行動隨時取「周一快樂咖啡日」，2月9日限定優惠：
・CITY CAFE 特大杯厚乳拿鐵（冰／熱），買2送2（每會員限購1組）。
・CITY PRIMA 中杯精品馥芮白（冰／熱），2杯109元。
※限精品咖啡、瓜地馬拉限定門市兌領，相關數量與兌換期限依 OPENPOINT APP 說明為準。
▼7-11周一「快樂咖啡日」。（圖／業者提供）
★全家
●APP隨買跨店取，2月9日周一限定「Let’s Café 來喝咖啡日」，兌換期限至3月31日，每會員限購2組：
・大杯單品美式「+10元多一杯」，2杯110元，55折（原價100元／杯）。
・大杯單品拿鐵「+10元多一杯」，2杯120元，55折（原價110元／杯）。
・大杯特濃美式「+10元多一杯」，2杯65元，6折（原價55元／杯）。
・大杯特濃拿鐵「+10元多一杯」，2杯75元，58折（原價65元／杯）。
▼全家指定咖啡「+10元多一杯」。（圖／業者提供）
★萊爾富
●門市｜即日起至2月10日
・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元／杯）。
・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元／杯）。
・燕麥奶拿鐵，買1送1，5折（原價65元／杯）。
・泰式奶茶，買1送1，5折（原價60元／杯）。
▲萊爾富指定咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）
●門市｜即日起至2月20日
・鴛鴦珍珠奶茶，特價35元，4.4折（原價79元）。
・泰式珍珠奶茶，特價35元，4.4折（原價79元）。
・檸檬焙烏龍冰茶，特價35元，4.4折（原價79元）。
・鳳梨百香雙Q冰茶，特價35元，4.4折（原價79元）。
・十利抹茶歐蕾，特價29元，5折（原價60元）。
