高市早苗大勝！　胡錫進酸「成不了鐵娘子」：日本島內自娛自樂

▲日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對日本眾議院大勝的中美日政局走向，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫今（9）日稍早發表評論，指出高市早苗試圖效法「安倍經濟學」以扭轉乾坤的構想，「日本這次選舉的重大變化是日本這個島國內部的自娛自樂。」胡錫進分析，隨着日本國力較巔峰時期嚴重萎縮且戰略上完全傾斜美國，其在東亞的影響力已大不如前。他認為，中國目前具備充足實力管控日本帶來的破壞力，並主張中方可以將中日僵局「掛起來、長期晾著」，無視日本右翼的敵意。

高市早苗所在的自民黨在日本周日眾議院選舉中獲得了「壓倒性勝利」。根據出口民調，自民黨獨自獲得的席位超過眾議院半數的233席，達到300席左右，執政聯盟（自民黨與日本維新會）加起來的席位「有望超過三分之二」。這是日本國內政治格局的重大改變。

胡錫進發文稱，自民黨與日本維新會一共有232席，比半數還少一席，因此高市早苗是理論上的弱勢首相。使用突襲戰術贏瞭解散眾議院重新選舉的賭博之後，她將一舉成為「強勢首相」。2012年，自民黨在2009年的慘敗之後打了一個翻身仗，贏得294個席位。那場勝利為安倍延續8年首相職位鋪平了道路。

胡錫進認為，這不是日本「重新走向盛世」「國民意氣風發」，而是日本社會徬徨、焦慮、渴望、治病亂投醫的反應。高市早苗是自民黨內右翼的頂端，與日本社會的極右翼形成最大呼應。

胡錫進分析，川普在日本大選前夕發文力挺高市早苗，除基於美日關係考量，更深層原因在於兩者理念的高度契合。歷史經驗顯示，當國家與社會陷入衰退陰影或遭強烈危機感籠罩時，選民往往傾向擁抱具備「極右翼」色彩的領導者，以尋求強硬的變革力量。

他認為，自民黨勝選的主因，在於高市早苗的個人形象及其減稅、補貼等經濟政策精準切合選民心理，即使對華立場極端且不合時宜，在這種選戰氛圍之下，外交激進面多被輿論忽略，並非獲得絕對認同。此舉不僅復辟「軍國主義」路線，也將重塑日本國家路線，勢必推升東北亞區域局勢的緊張程度。

▲川普力挺高市早苗助攻選情，胡錫進分析：日本社會危機感的投射 。（圖／翻攝 百度）

胡錫進指出，川普宣佈將於4月訪華，美、英、加等西方大國均積極改善對華關係，英加領導人更於1月完成「破冰之旅」。相比之下，日本的對華政策顯然已脫離國際主流趨勢。針對高市早苗去年11月的涉台錯誤言論，中方強烈反擊，提前對其選前周邊與本人勢力施壓。「高市撐著不收回錯誤言論，很可能沒有力量提升對中國的直接挑釁和對抗。在對華問題上，她在西方很孤獨。」

胡錫進強調，「總體看，日本這次選舉的重大變化是日本這個島國內部『自娛自樂』。由於日本在戰略上完全倒向美國，而且國家實力與高峰時期相比嚴重萎縮，它在東亞的戰略槓桿能力大為減弱。」

胡錫進建議，如今的中國有能力控制日本帶來的破壞力，實力增長改變了中美戰略博弈的態勢，也很大程度上緩和、管控了與西方各主要國家的分歧。「日本右翼雖對華深懷敵意，卻影響不了中國的大事。中國可以把與日本的僵局掛在那裡，長期晾著它。」

胡錫進指出，「高市早苗無論當幾年首相，她都成為不了自己希望成為的『柴契爾夫人』。她不是『鐵娘子』，而是攪屎棍。柴契爾當年是站在整個西方與蘇聯對抗的前線，而且西方贏得了冷戰。」

最後，他總結，高市早苗是背歷史潮流而動，她的對華極端表現與整個西方是反著來的，而且日本的國力與日俱衰，在國內政策上，「安倍經濟學」只是帶來過短期的虛假繁榮，高市學安倍那一套就能扭轉乾坤？大概率她也將是對日本國民做一番忽悠而已。