陸CEO嘉年華古裝登台「孔雀開屏」魔性熱舞　員工曝：老板玩得比較開

記者魏有德／綜合報導

廣州正佳廣場在農曆春節前舉辦「大唐千燈會嘉年華」，正佳集團副董事長兼CEO謝萌在開幕式上親自登場，身穿唐裝帶領表演者大秀熱舞，其誇張舞步、堅定而認真的眼神和肢體動作，讓網友們瞬間沸騰、引起熱議，也讓「老闆親自表演」的「親近感」成為討論焦點。

▲廣州正佳集團CEO謝萌親自登場秀舞。（圖／翻攝微博，下同）

《上游新聞》報導，近日，廣州正佳廣場大唐千燈會嘉年華開幕，正佳集團副董事長兼首席執行官謝萌在活動上身穿古裝表演舞蹈的視頻引發關注，隨即「我當了老闆也讓員工看我表演」登上微博熱搜。

謝萌在活動彩排期間表演「開屏紅孔雀」的畫面率先在網路流傳，直至6日晚正式登台時，他化身「嶺南荔枝使」，身穿唐裝從舞台彈射而出，跳起節奏強烈的舞蹈，被網友戲稱為「古裝維密秀」、「霸道總裁親自跳舞」，甚至還有網友調侃他是「廣東JYP」。

公開資訊顯示，謝萌為正佳集團創辦人謝鐵牛之子。活動當晚，謝鐵牛再以唐代詩人造型登台與遊客互動。活動結束後，謝萌還還在廣場與民眾合照，甚至遇到巴西遊客時就這樣來上一段即興森巴舞。

正佳廣場工作人員表示，本屆千燈會以「嶺南大廟會」為主題，結合燈會與廟會形式，參與演出的多為正佳集團員工，活動於6日、7日晚間舉行，後續仍有舞台表演安排。另有集團人員透露，謝萌平時就樂於參與各類活動，「玩得比較開。」

據悉，正佳廣場2011年被評為大陸國家AAAA級旅遊景區，近年積極從傳統購物中心轉型，打造結合海洋世界、博物館與生態園區的「泛博物館群」。擔任CEO的謝萌也曾多次以古裝、Cosplay等造型現身園區活動，也曾公開表示，企業轉型文旅需要親自投入，「有反差，才會被記住，希望透過創造歡樂，為社會帶來更多價值。」