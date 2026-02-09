「警界彭于晏」4年嘉獎破千！戰神滑進摩鐵秒破功...晉升巡官無望

▲台南市警二分局黃姓員警，從警期間偵破刑案嘉獎破千，獲有「戰神」美譽，又考上警察大學二技結業，晉升巡官指日可待，然而攔查情侶共騎酒駕案被檢察官起訴停職，十分令人惋惜。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局黃姓員警，因帥氣樣貌被封「警界彭于晏」，從警期間偵破刑案嘉獎破千，獲有「戰神」美譽，加上工作認真勤奮好學，考上警察大學二技結業，晉升巡官指日可待，然而卻因攔查一對情侶共騎酒駕，只辦男方卻包庇縱放女方，事後還到女方投宿旅館的房間內待5小時，被人檢舉曝光而遭檢察官起訴停職，原本前途一片看好的警界「明日之星」，未來如遭法官判刑，且無法獲得緩刑，黃員警察生涯將被迫止步，十分令人惋惜。

台南市警二分局黃姓警員，為警專37期行政警察科畢業，於2020年10月分發到台南市警局二分局中正所服務，有「酒駕殺手」稱號，擅長線上臨檢取締酒駕及毒品、竊盜案件。在2022年就偵破近350件各類刑案，從他2020年底派任派出所警員至今，創下嘉獎破千，以十分亮眼優異的表現獲封「戰神」美譽。

此外，黃員外表十分剛毅帥氣具有高顏值，在某次攔查酒駕騎士時，意外引起民眾關注，又得「警界彭于晏」稱號，在長官及基層員警心目中，他是一位十分優秀並具有「警察天分」的員警。

黃男因表現優異，受到二分局長官賞識，推薦參加警察大學二技考試，他也不負眾望順利考上，並於2025年2月從警察大學二技受訓回歸，而具有「侯用巡官」資格，如果一切順利，就等出缺晉升巡官（警官），黃員可說是警界「明日之星」，仕途一片看好。

但黃員因攔查情侶機車共乘酒駕事件，黃員一時失慮，未依法對後座石女告發並放，圖利石女6000元罰金，並與石女私下在旅館會面，並在石女投宿房內閉門「聊天」5小時，而被人檢舉曝光，檢警調查時又查出黃員涉嫌洩露查案中的涉案人個資傳到私人及友人群組供人觀看議論，被二分局依法移送後，案發後黃員即被行政處分及改調偵查隊鑑識組服務。

與他熟識的警方人士私下指出，黃員辦案能力強，與同事相處十分融洽，人緣極佳，他很有警察天分，擔任派出所外勤員警期間，在平日執行攔查取締違規時，都能以敏銳的洞察力，查獲毒品、酒駕、竊盜等刑案，因破案績效十分亮眼，嘉獎不斷，短短4年多就創下嘉獎破千支，同儕難出其右，許多派出所同事都很喜歡跟他一同執勤，這樣破案分得績效機會大大增加，黃員也不吝與同事分享成果與心得，在同事心目中，他可說是具「領頭人」地位。

黃員在外勤繁重警務工作之餘，仍能利用時間勤奮讀書，考上警察大學二技，說他「文武雙全」並不為過，在天時、地利、人和下，年約30歲的黃員警察仕途可說是一片光明。惟自酒駕圖利、洩密等風紀案件發生後，黃員被改調職務，再無功獎可記，日前檢察官依涉犯貪污治罪條例圖利罪及洩露個資等罪嫌將黃員起訴，黃員遭停職處分，美好警界生涯被迫中斷，令二分局員警十分感嘆惋惜。

據了解，黃員被起訴的貪污治罪條例圖利罪是重罪，檢警所查的犯行罪證頗為明確，法院若認定有罪而判刑，一旦無法獲得緩刑，黃員就會失去警察身分，難得的警察人才就此止步，值得所有員警引以為鑑，警政工作如履薄冰，當不忘初心，步步慎之！