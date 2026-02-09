批綠營將林宅血案變成政治對立題材　李孝亮：要多久才能真相大白

▲李孝亮。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」惹議，更引起外界對林宅血案真相的討論。對此，國民黨議員參選人李孝亮今（9日）表示，當初民進黨在野時，把轉型正義講得義憤填膺，好像只要一上台，所有檔案都能解密。但從阿扁、小英再到現在的賴總統，一直都還在調查尚未公開真相，請問到底需要多久才能「真相大白」？把時間花在將「林宅血案」打造成政治對立的題材，反覆提起，民進黨執政前後18年，還有什麼藉口可以推卸責任？

李孝亮表示，「林宅血案」這個台灣歷史上重大的懸案拍成國片，社會中由再次引起紛爭。民進黨一邊說電影消費受害者，要早日讓真相大白，一邊又說「機密未公開」到底是誰在說謊？

李孝亮表示，民進黨執政多年，從完全執政到國會多數，資源、權力、行政機器通通在手，結果遇到歷史事件，卻還是一句「機密」，請問人民還要等多久？

李孝亮批評，當初民進黨在野時，把轉型正義講得義憤填膺，好像只要一上台，所有檔案都能解密、所有責任都能釐清。但從阿扁、小英再到現在的賴總統，一直都還在調查尚未公開真相，請問到底需要多久才能「真相大白」？

李孝亮認為，很多人早就看懂，所謂的轉型正義，早就被操作成政治工具。需要選票時就拿出來炒熱情緒，不需要時就說歷史很複雜、需要時間。

李孝亮說，為什麼執政這麼久，連最基本的調查進度、具體成果，都說不清楚？人民質疑，難道不合理嗎？

李孝亮強調，把時間花在將「林宅血案」打造成政治對立的題材，一而再再而三的反覆提起，轉型正義時喊的口號，就像船過水無痕一樣，民進黨執政時期前後18年，還有什麼藉口可以推卸責任？