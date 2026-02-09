一個人去鼎泰豐怎麼點？內行曝1招「吃到滿漢全席」　萬人推爆

▲原PO分享鼎泰豐「一人版」滿漢大餐。（圖／b_i_y0702提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

一人用餐最高境界！一名女網友分享獨自到鼎泰豐用餐，卻豪氣點滿一桌，包含牛肉麵、小籠包、抄手、排骨炒飯、酸辣湯與小黃瓜，笑稱「一個人也要吃滿漢全席」。貼文引來萬人朝聖，「全是重點毫不拖泥帶水」、「連小黃瓜這個冷菜都有顧到」。

一名女網友在Threads表示，日前她獨自前往鼎泰豐用餐，她依序點了紅燒牛肉麵、紅油抄手、招牌小籠包、排骨炒飯、酸辣湯，以及涼拌辣味小黃瓜，讓人看了口水直流。對此，原PO笑稱，「就算一個人吃飯，我也要滿漢全席！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網狂讚：全是經典必吃、不怕被搶食

文章曝光後，引來破萬人驚呼，「超喜歡自己一個人吃飯，然後點一堆滿滿的一桌，每樣都能吃到還沒人跟我搶，吃不完打包回家還能再吃兩三餐」、「點的全是重點毫不拖泥帶水」、「連小黃瓜這個冷菜都有顧到，我真是給妳十個大拇指」、「+1， 一個人去吃都點小籠包2籠+抄手+小黃瓜，如果胃還裝得下就再點一籠豆沙，20幾年來都是這樣點，最愛的就是小黃瓜，吃完飯還要外帶3盒回家」。

其中也有網友追問「這餐花費多少」、「可以吃Buffet的價錢」。原PO則回應吃掉1342元，更笑稱「點這樣才叫吃飯！」

本文獲b_i_y0702授權提供。