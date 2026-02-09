天價贖金曝光！女主播84歲老母「在家遭擄」　搜索8天無進展

▲主播格思里（Savannah Guthrie）的84歲母親被綁架。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國NBC《今日秀》主播薩凡納・格思里（Savannah Guthrie）母親失蹤案出現重大進展，綁匪向家屬勒索高達600萬美元（約新台幣1.9億）的比特幣贖金，並限期當地時間9日下午5時之前支付，否則將傷害84歲人質的性命。

勒索信寄出 多家媒體收到

亞利桑那州土桑市（Tucson）ABC電視台分支KGUN9記者麥金尼（JJ McKinney）透露，「多封勒索信已寄送至各家媒體，包括我們電視台也收到一封。在信中，潛在綁架者要求格思里家族必須在周一（9日）之前支付600萬美元」，若未達成，被擄走的老母親南西，將會面臨生命危險。

▼南西的三名兒女拍影片求情。（圖／路透）



三兒女齊求情 承諾付贖金

面對勒索威脅，薩凡納與手足安妮（Annie）、卡姆隆（Camron）已於7日晚間透過Instagram發布影片，向綁匪喊話求情，「我們已經收到你們的訊息，而且我們能夠理解。我們現在懇求你們將母親還給我們，讓我們能與她團聚。」她強調母親的歸來「對我們極其重要」，並表示「我們會支付贖金」，「唯有如此，我們才能獲得平靜。」

84歲南西在家失蹤 搜索8天沒進展

1月31日，84歲的南西在女兒安妮位於土桑市的住處共進晚餐，並參加遊戲之夜，被平安送回住家。直到隔日（2月1日）中午，她未出席教會禮拜，才被發現失蹤。

▼警方迄今未能鎖定嫌疑人。（圖／達志影像／美聯社）



截至8日已是搜索行動的第8天，警方7日再度前往安妮及南西的住處進行搜查，但未對外說明搜查目的，或是否發現新線索。皮馬郡（Pima County）警長辦公室表示，案件仍在積極調查中，截至7日晚間尚未鎖定任何嫌疑人或關係人。

