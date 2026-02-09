移送北檢畫面曝！北捷連續縱火犯涉2罪　態度平和配合偵訊

記者張君豪、劉人豪／台北報導

台北捷運大安森林公園站與善導寺站，8日發生男廁縱火事件，警方追查後，逮捕台中市神岡區社口「大夫第自辦市地重劃案」反重劃自救會會長的72歲曾姓男子，曾男坦承縱火是為了向政府陳情，指控土地重劃不公。曾男針對檢警的詢問，態度配合有問必答，今（9）日依涉犯公共危險、恐嚇危安兩罪移送北檢。

▲北捷縱火移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

曾男為台中市神岡區「大夫第自辦市地重劃案」反重劃自救會會長，過去擁有台大外文系及留學日本的高學歷，曾從事英、日語及圍棋教學與翻譯工作多年。近年因土地重劃權益問題，長期率領地主陳情抗議，未料最終以縱火方式表達不滿。

▲北市捷運善導寺站男廁8日中午遭曾男持雜草縱火。（圖／記者張君豪翻攝）

台中市政府回應指出，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢生爭議，部分地主已向法院提起「確認重劃會不成立」訴訟，目前仍在審理中，該重劃區自2018年5月起已暫緩施工。市府強調，自辦重劃具高度私法自治性質，地主與重劃會間屬私權爭議，應循司法途徑解決，市府尊重司法判決，立場不偏頗，依法保障地主權益。

曾男於偵訊時態度平和、有問必答，全程未請律師，沒有額外要求，檢警初步認為，曾男縱火行為涉嫌公共危險罪，以連續縱火手段危害公共安全表達個人意見，涉及恐嚇危安罪，檢警以兩罪移送北檢。