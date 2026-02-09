車在人不在！彰化大村「BMW840i插水溝」慘狀曝　駕駛涉肇逃

記者唐詠絮／彰化報導



彰化大村鄉昨（8）日清晨，發生了一起引人注目的自撞事故。一輛超過500萬元的BMW 840i 豪華轎跑，被民眾發現整輛車斜插在路旁排水溝中，警方獲報到場時，車內空無一人，隨後聯繫車主才揭開這起「豪車」自撞案的真相。

▲彰化大村鄉有輛BMW豪車栽進水溝，引發民眾熱議。（圖／民眾提供，下同）

據警方初步調查，這起事故發生在8日清晨4時左右。 當時這輛白色BMW 840i 行經彰化大村路段，疑似因駕駛精神不濟，車輛失控先撞上路旁土地公廟的石墩，接著便整輛車衝入田邊的排水溝渠中。該車擁有8系列標誌性的修長車身與 L 型尾燈，即便身價高昂，在撞擊與墜溝後顯得相當狼狽。

▲BMW轎車將土地公廟旁的石墩圍牆撞毀。

警方在接獲民眾報案趕往現場後，發現「車在人不在」，駕駛已先行離開現場。經警方循線聯繫33歲陳姓車主，車主表示當時車輛是由其兒子駕駛。據陳父轉述，兒子當時是因為「疲勞駕駛」，一時恍神才導致事故發生，所幸人並沒有受傷。由於事發當下是深夜，駕駛自行脫困後便先返家休息，打算等天亮後再處理後續拖吊事宜。

▲現場零件散落。

昨天上午10 時左右，該輛BMW已由車主聯繫拖吊車成功吊離現場。雖然這起事故並未造成人員傷亡，但警方表示，駕駛在發生交通事故後未依規定報案並留在現場處置，將依涉嫌「肇事逃逸」通知駕駛人到案進一步說明，以釐清確切的事故原因。