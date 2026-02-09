天降賓士釀2死！彎道失控「衝破高架橋護欄」　驚悚瞬間曝光

▲賓士失控衝破護欄，被監視器拍下。（圖／翻攝YT）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯發生一起駭人車禍，一輛賓士休旅車高速行駛時，在轉彎處失控，並且衝破高架橋護欄，高速下墜後，竟不巧砸中橋下正在行駛的其他車輛，導致車上2人不幸喪生。

轉彎失控衝破護欄 驚悚瞬間曝光

綜合俄媒報導，這起事件7日晚間9時許發生在莫斯科環城公路（MKAD）77公里處。

根據監視器畫面，這輛GLS E-350賓士休旅車行經彎道時，未能及時減速，直接撞破高架橋側邊護欄，從大約35英尺（約10公尺）高空墜下，重砸下方車道另外2輛汽車。

警消緊急封路 交通一度受阻

事故發生後，警消人員與交通警察迅速抵達現場，展開救援與封鎖作業。從經過車輛拍攝的影片可見，扭曲變形的賓士殘骸橫躺路邊，急救人員正在展開搜救工作。

莫斯科交通部門證實該路段發生多車事故，並呼籲駕駛改道行駛。由於事故導致兩線道封閉，該路段交通一度嚴重受阻。

賓士車上2死 肇因疑車速過快

賓士車上的駕駛與乘客一共2人當場身亡。令人驚訝的是，遭砸中的現代汽車內乘客並未受到嚴重傷害，堪稱不幸中的大幸。

目前警方與事故調查人員正深入調查肇事原因與現場狀況，初步研判可能與車速過快、彎道操控不當有關。