社會 社會焦點 保障人權

婦人遭怪手輾「腦組織外溢」慘死　無照司機、老闆雙雙判刑

▲▼ 。（圖／）

▲台中北屯一間資收站2024年發生怪手輾死婦人案，法院近日判2人各8月、6月徒刑。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中2024年底發生一起離奇死亡案，盧姓婦人在北屯一間資收站堆放紙板時，竟遭一台怪手倒車輾斃，盧婦頭部重創、腦漿外溢身亡。法院近日判肇事林姓員工8月徒刑、老闆羅男6月徒刑，羅男可易科罰金。

檢警查，林男是2016年起受僱於羅男，在北屯區一間資源回收站擔任回收物整理、秤重工作，平時會駕駛挖掘機與大貨車，但是離譜的是，林男根本沒有挖掘機檢定合格資格證照，仍在場內操作機器。

2024年12月20日下午，林男駕駛挖掘機時，未注意到一名盧姓婦人推手推車載運紙類回收物進入廠內，也未注意車輛周圍是否有淨空，貿然倒車導致盧婦遭輾壓，因此頭部嚴重受創、顱骨骨折、腦組織外溢、牙齒因骨折錯列等嚴重傷勢，而當場死亡。

林男說，自己倒車到一半時，有看到後照鏡有一台手推車，下車查看發現輾壓到盧婦；羅男也表示，知道林男沒有領有重機械操作技術士合格證書，仍讓林男操作挖掘機。檢方依過失致死罪起訴2人。

中院審酌，羅男未注意現場防護，且雇用未具有證照之林男；林男操作時，未注意半徑內是否有人員進出，貿然倒車，造成盧婦死亡。法官審酌雙方坦承犯行，但是調解因為金額差距過大而不成立，依過失致死罪處林男8月徒刑、羅男6月徒刑可易科罰金。

02/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女遭怪手輾「腦組織外溢」慘死　無照司機、老闆雙雙判刑

關鍵字：

台中怪手挖掘機倒車輾斃死亡

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

