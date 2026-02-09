春節車潮湧現！金門警鎖定超速+噪音車　民權路、黃海路加強攔查

▲金門縣警察局連假期間將全面加強交通執法，採取定點測速與機動勤務並行方式執法。(圖／金門縣警察局提供)

記者鄭逢時／金門報導

春節連續假期將近，返鄉與旅遊人潮同步升溫，金門縣警察局預估轄內主要幹道及市區車流將明顯增加，交通風險隨之提高。為確保用路安全與社區安寧，警方宣布連假期間將全面加強交通執法，特別鎖定超速與噪音車輛，並於民權路、黃海路等重點路段強化巡邏與機動攔查。

警方指出，春節期間不少駕駛趕行程，加上夜間視線不佳或路況不熟，若超速行駛，將大幅增加事故發生機率與嚴重程度。交通隊表示，連假期間將針對易超速、易肇事及車流集中的路段，採取定點測速與機動勤務並行方式執法，對明顯超速、危險駕駛等違規行為依法開罰，遏止交通事故發生。

針對民眾反映強烈的噪音車問題，警方也列為春節重點取締項目。對於改裝排氣管、刻意催油門製造噪音，以及深夜群聚影響居民安寧等行為，警察局將加強夜間及假日的路檢與巡邏，並結合環保局、監理站不定期辦理聯合稽查，強化蒐證與後續處置能量。

警察局強調，噪音車輛不僅影響生活品質，往往也伴隨超速、競速等高風險行為，未來將持續提升執法強度，展現維護交通秩序與社區安寧的決心。

警方也呼籲，春節連假期間駕駛人應遵守速限、保持安全距離，行經路口減速慢行並禮讓行人，避免疲勞駕駛與酒後上路；車主切勿非法改裝或製造噪音，共同營造安全、安心的春節交通環境。