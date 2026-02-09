不是因為反中！呂秋遠：高市早苗是值得台灣信任的日本領導人

▲高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本自民黨在眾議院選舉中大勝，引發台灣社會高度關注。律師呂秋遠在臉書發文直言，有人對結果無感、有人反感，但也有不少人「為日本感到開心」，強調關鍵原因並不是「反中」，而是高市早苗正在帶領日本，重新成為一個願意承擔責任、面對世界的國家，更直指她「會是一個值得台灣信任的日本領導人」。

呂秋遠指出，高市早苗並非反中，而是「恢復一個身為東亞大國應該有的正確態度」。他回顧，日本在近百年前曾發動侵略，二戰後不斷道歉、賠償，政治上長期低調退縮，「致力成為經濟巨人，卻是政治侏儒」。從昭和末期泡沫經濟破裂後，日本進入平成的疲乏與保守，政治人物更迭如走馬燈，「除了安倍晉三之外，大多數人不敢說出自己的主張，只求平庸度日」。

他直言，日本社會逐漸對政治失去期待，自民黨也被視為守成、無力改革的政黨，高市早苗上台之初「幾乎沒有人看好她」，被認為只是過渡角色，還要面對公明黨、派系大老與新興政黨夾擊，自民黨看似搖搖欲墜，「不是嗎？」

繼承安倍路線 點燃年輕人對政治熱情

不過，呂秋遠強調，「其實，她準備好了。」早在2024年8月，高市早苗就與學者、政治人物共同發表《国力研究──日本列島を、強く豊かに》，完整說明施政理念。她上任後，開始一一實踐，即便因「台灣有事、日本生存受威脅就可能啟動集體自衛權」的說法遭到猛烈批評，甚至導致公明黨退出執政聯盟，她仍選擇直球對決，繼承安倍路線，強化美日同盟，讓年輕世代重新對政治產生熱情。

呂秋遠形容，2025年底的高市早苗「用風雨飄搖來形容，一點也不為過」，但她在民意逐漸回升後，未經派系大老同意，果斷解散國會，直接向選民要授權，並承諾「沒有過半，首相下台」。最終結果，自民黨不僅過半，還一舉拿下三分之二席次，取得穩定多數。

高市早苗將是「值得台灣信任的領導人」

他也提醒，勝選之後真正的考驗才開始，日圓疲軟、物價上漲、通膨壓力、消費稅檢討，以及中國制裁、外國人管理政策，都將是高市早苗必須面對的現實問題。然而，即便如此，他仍認為，未來的日本「會是一個負起東亞安全責任的可靠盟國」。

呂秋遠最後直言，許多台灣人支持高市早苗，「不是因為她支持台灣」，而是因為她展現出的勇氣與承擔，讓人看到一名在群雄環伺中成長的政治人物，正帶著日本往更積極、負責任的方向前進，「她會是一個值得台灣信任的日本領導人」，並祝福台日關係未來能持續深化。