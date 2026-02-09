　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男子公廁「掃碼看廣告」才有紙可擦　反覆操作10分鐘一場空

▲大陸公廁使用民間免費衛生紙系統，加裝掃碼看廣告服務惹議。（圖／翻攝九派新聞）

▲大陸公廁使用民間免費衛生紙系統，加裝掃碼看廣告服務惹議。（圖／翻攝九派新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸公廁近年逐步更新設施，衛生紙也從付費領取漸漸改為免費提供，然而，近期一款結合新科技的「紙巾寶」免費衛生紙抽取系統卻遭使用者批評「體驗感」很差，除需掃碼看廣告才能抽取外，還得反覆操作驗證，一晃眼10分鐘過去還抽不到紙，浪費時間且有個資外洩及詐騙資訊的疑慮。

《安徽交通廣播》報導，近日，柳州市民朱先生反映，他在河西公園遊玩上公廁時，險些被安裝在公廁裡的免費取紙機「坑」了錢。

▲大陸公廁使用民間免費衛生紙系統，加裝掃碼看廣告服務惹議。（圖／翻攝九派新聞）

朱先生透露，本以為輸入驗證碼就能取紙，看到取紙機旁邊貼著的取用流程提示，掃描二維碼，按提示操作，就能免費取紙，「掃碼後打開的是一個需要輸入手機號碼的頁面，以為這是正常操作，就輸入了手機號碼，結果手機收到的是一條訂閱業務附帶驗證碼的短信（短訊）。」

朱先生表示，他反覆操作了三次，輸了三次手機號碼，收到了三條帶驗證碼的訂閱業務短訊，「如果我急著取紙，就輸入驗證碼，那就變成付費訂閱業務了，操作了10多分鐘，仍然未能取到一張紙。」

朱先生事後越想越氣，認為這是打著免費取用標語的取紙機，實際上卻是一台誤導人訂閱業務的「坑錢機」。此外，也有網友認為，在公眾場合反覆驗證，個資恐在未受保障的平台流出，令人感到不安。

對此，河西公園相關負責人指出，此舉原是為方便民眾如廁免費用紙，才同意「紙巾寶」運營方在公廁安裝免費取紙機，原本初衷是好的，「如今出現這種情況，應該是運營方後續添加這些取紙廣告，將進行核查處理。」

02/07 全台詐欺最新數據

312 2 3023 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獄中痛哭向母懺悔貪污　執掌700億陸國企美女董座成「階下囚」

陸CEO嘉年華古裝登台「孔雀開屏」魔性熱舞　員工曝：老板玩得比較開

黎智英妻淚灑法庭外　法院稱考量高齡健康因素減刑

高市早苗大勝！　胡錫進酸「成不了鐵娘子」：日本島內自娛自樂

黎智英遭判20年　陸委會火速聲明：台灣應以香港慘痛經驗為戒

從蘋果日報到眾新聞　「香港媒體」生態急速萎縮

陸男子公廁「掃碼看廣告」才有紙可擦　反覆操作10分鐘一場空

快訊／黎智英遭判刑20年！　關到「98歲」才能出獄

解放軍官媒點名寶可夢、柯南「辱華」　要外界警惕軍國主義滲透

網購椅子拆封驚見「15公斤銀板」！價值破180萬　他報警揭真相

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

公廁免費衛生紙掃碼個資安全詐騙廣告

