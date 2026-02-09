陸男子公廁「掃碼看廣告」才有紙可擦　反覆操作10分鐘一場空

▲大陸公廁使用民間免費衛生紙系統，加裝掃碼看廣告服務惹議。（圖／翻攝九派新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸公廁近年逐步更新設施，衛生紙也從付費領取漸漸改為免費提供，然而，近期一款結合新科技的「紙巾寶」免費衛生紙抽取系統卻遭使用者批評「體驗感」很差，除需掃碼看廣告才能抽取外，還得反覆操作驗證，一晃眼10分鐘過去還抽不到紙，浪費時間且有個資外洩及詐騙資訊的疑慮。

《安徽交通廣播》報導，近日，柳州市民朱先生反映，他在河西公園遊玩上公廁時，險些被安裝在公廁裡的免費取紙機「坑」了錢。

朱先生透露，本以為輸入驗證碼就能取紙，看到取紙機旁邊貼著的取用流程提示，掃描二維碼，按提示操作，就能免費取紙，「掃碼後打開的是一個需要輸入手機號碼的頁面，以為這是正常操作，就輸入了手機號碼，結果手機收到的是一條訂閱業務附帶驗證碼的短信（短訊）。」

朱先生表示，他反覆操作了三次，輸了三次手機號碼，收到了三條帶驗證碼的訂閱業務短訊，「如果我急著取紙，就輸入驗證碼，那就變成付費訂閱業務了，操作了10多分鐘，仍然未能取到一張紙。」

朱先生事後越想越氣，認為這是打著免費取用標語的取紙機，實際上卻是一台誤導人訂閱業務的「坑錢機」。此外，也有網友認為，在公眾場合反覆驗證，個資恐在未受保障的平台流出，令人感到不安。

對此，河西公園相關負責人指出，此舉原是為方便民眾如廁免費用紙，才同意「紙巾寶」運營方在公廁安裝免費取紙機，原本初衷是好的，「如今出現這種情況，應該是運營方後續添加這些取紙廣告，將進行核查處理。」