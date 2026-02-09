高市早苗狂勝　紐時：對中強硬、經濟政策獲選民壓倒性支持

▲日本首相高市早苗 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相高市早苗帶領自民黨贏得眾議院大選，橫掃316席，創下二戰後首次單一政黨取得超過三分之二席次的歷史紀錄。紐約時報指出，上任僅110天的高市早苗憑藉其經濟政策，以及在移民和中國問題上的強硬立場，贏得選民壓倒性支持。

高市早苗此前已獲得美國總統川普的支持，如今自民黨大勝將為高市早苗在推行國防與社會問題的保守議程掃清障礙，鞏固國際舞台地位。報導稱，高市推動激進政府支出計畫和擴張性的國家安全法時將面臨極少約束，她可能推動保守派長期追求的其他變革，包括制定《反間諜法》和修改憲法中的和平條款以解除日本軍隊限制。

諮詢公司日本遠見（Japan Foresight）創始人哈里斯（Tobias Harris）直說，自民黨不會阻礙高市，也幾乎沒有任何反對派能夠拖慢她的腳步，她可能面臨的最大制約來自外部，即金融市場、美國華府以及中國北京。

高市今年3月將赴美與川普會晤，她正努力說服川普維持美國在亞洲的軍事與經濟承諾。在選舉結果出爐之後，她特別透過社群平台X發文感謝川普的支持，深化美日同盟關係。

另一方面，關於先前的台灣有事言論風波，高市正在處理中國反制行動所帶來的影響，例如打擊赴日旅遊、限制日本海產進口等。不過高市早苗的支持者希望她的勝利能有助於傳達一個訊息，也就是日本在面對中國威脅時不會退縮。22歲東京大學生Aoi Nakamura稱，「日本應保持堅定立場，不應做出任何妥協」。

根據日本新聞媒體估計，這次大選的投票率約56%，高於2024年的54%，有許多選民頂著大雪寒風出門投票。而高市這次勝選的部分原因，在於她在年輕族群之間的高人氣；20歲選民Akira Tamagawa則認為，她與自民黨過去的形象截然不同，「她把事情交代得非常清楚」。