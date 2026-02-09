韓國瑜稱新春將面諫賴清德　蔣萬安認同：支持必要且合理的軍購

記者鄭佩玟／台北報導

今年度中央政府總預算去年8月送進立法院，但遭藍白立委持續杯葛，至今仍未付委審查。總統賴清德日前隔空喊話立法院長韓國瑜「發揮功能」，讓總預算能儘速完成審議、國防特別預算也能儘快通過，韓國瑜則回應，自己幾天後會趁跟賴清德一同拜年時，當面建議賴清德是不是要考慮「化」這個字。台北市長蔣萬安今（9日）表示，自己也認同韓國瑜的想法，一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通，他也支持必要且合理的軍購案。

▲台北市長蔣萬安出席南港區115年度市長與里長有約座談。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜昨日受訪時談到近期美國參議員韋克爾等人，批評台灣在野黨大幅刪減國防預算，引來國民黨反擊，國民黨副主席蕭旭岑更稱AIT處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。韓國瑜對此表示，谷立言是美國駐台最高機構負責人，對他應該要有「基本的尊重」。

對於賴清德隔空喊話，韓國瑜說，過年時賴清德可能會邀請五院院長去，屆時會當面向賴清德建議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無、逢凶化吉，所以中國文字這個化學的『化』，非常地有妙用，永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有。」

蔣萬安今天出席南港區市長與里長有約座談，會前被問到此事時表示，支持必要且合理的軍購案，厚植國防實力，立法院也必須實質審查，嚴格把關。他認同韓國瑜的想法，也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。