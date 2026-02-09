29歲男慢跑沒回家　爸追蹤手機定位驚見兒被「萬伏電線纏身」亡

▲男子外出跑步後，被家人發現死亡。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名29歲男子外出慢跑後突然失蹤，他的父親因為擔憂追蹤其手機定位、出外尋找，沒想到最後找到他的遺體，身上還有一條約11000伏的電線，調查後揭發他是因為接觸到電線離奇身亡。

慢跑消失2小時 父田野尋獲兒屍

在布里斯托市(Bristol)擔任航空太空工程師的29歲男子哈利(Harry Oates)，2025年12月周末返回老家探望父母，即將慶祝30歲生日的他，正在準備參加馬拉松半碼路跑，當天決定進行約2小時的慢跑訓練，然而外出後卻從此失去音訊。

家人因為哈利沒有回家開始感到擔心。父親馬爾科姆(Malcolm Oates)追蹤兒子的手機定位，最後發現其位置在距離一棟房子附近的一處田野，「我走近一看，才發現臉朝下躺在地上的人是我兒子，再走近一點看到，他身上有一條電線」。

碰掉落電線奪命 家屬悲憤擬上訴

驗屍報告證實，哈利在進行慢跑訓練時，接觸到掉落的電線當場死亡，整起事件是因一系列「罕見且複雜的情況」造成，最後裁定負責該地區電力供應的西北電力公司(ENWL)對這起悲劇不負有責任。

報告結果讓死者家屬無法接受，他們認為因為電力公司沒有採取足夠的措施防止，事件才會發生，正在考慮進一步採取法律行動。