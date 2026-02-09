自民黨大勝奪316席！中道改革聯盟慘「團滅」　席次對比超驚人

▲日本第51屆眾議院大選結果。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）



記者張方瑀／綜合報導

日本第51屆眾議院大選結果於9日上午正式出爐，執政的自民黨在本次選戰中展現驚人氣勢，一舉奪下316個席次，不僅單獨跨越三分之二的絕對多數門檻，更刷新戰後單一政黨的最高議席紀錄。相較之下，原本由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯盟」實力大幅萎縮，最終僅剩49席，幾乎面臨「團滅」命運。

自民黨狂捲316席 刷新戰後史詩級紀錄

根據《日本經濟新聞》報導，本屆眾議院改選總席次為465席（小選區289席、比例代表176席）。自民黨在選前僅掌握198席，但在此次戰役中攻勢凌厲，最終連同追加公認的無黨籍當選人齊木武志在內，自民黨在全日本1都30縣的單一選區中完成「全壘打」制霸。

▲日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）



在比例代表票部分，自民黨也從上屆的59席增長至67席。最終總計316席的成績，不僅打破了2009年民主黨政權更迭時的308席紀錄，更超越了自民黨在1986年創下的304席天花板，寫下日本戰後政治史上單一政黨最強占有率。

在野陣營慘敗 中道改革聯盟席次崩跌

反觀野黨勢力則陷入寒冬，原先被寄予厚望的「中道改革聯盟」選前坐擁167席，選後竟崩跌至49席，其中單一選區僅保住7席，慘敗收場。而自民黨的執政夥伴「日本維新會」則守住基本盤獲得36席，雖在根據地大阪幾乎全勝，但勢力未能成功向外擴張。

其他小黨方面，國民民主黨拿下28席，微幅成長但未達標；參政黨與新興勢力「未來團隊」分別靠比例代表斬獲15席與11席。共產黨、令和新選組及「減稅日本・憂國聯合」則僅有個位數進帳，社民黨甚至未能取得任何議席。

高市早苗連任首相 選後首要任務：消費稅歸零

隨著選戰落幕，政府預計於2月中旬召開特別國會，屆時將進行首相指名選舉，正式啟動「第2次高市早苗內閣」。高市早苗已明確表示，將維持現有內閣班底，不進行閣員異動，確保政策延續性。

高市早苗於今日下午與維新會代表吉村洋文進行領袖會談，再度確認聯合執政協議。她在傍晚的記者會中強調，將盡速召開跨黨派的「國民會議」，落實競選時喊出的「食品類消費稅2年歸零」承諾。

不過，由於各黨對財源來源及實施細節仍有分歧，這項重大民生政策後的攻防協調，將成為高市新政權的首要考驗。