後天清晨再一波冷空氣影響　北東轉濕冷

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天清晨各地低溫仍探10度以下，最冷出現在馬祖5.4度，白天溫度略為回升，周三至周四清晨又有東北季風增強，北部及東北部溫度略降、水氣增多。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天清晨感受寒冷，白天略為回升，未來一周沒有明顯冷空氣，但周三至周四清晨又有東北季風增強，北部及東北部白天溫度略降。

李孟軒指出，目前影響台灣的大陸冷高壓已經移動到中國沿海，冷空氣強度逐漸減弱，台灣上空雲量偏多，但降雨較為零星。昨天到今天清晨台南以北都有10度以下低溫，馬祖最低溫為5.4度，金門九宮6.9度，本島在雲林古坑6度。

▲今天清晨溫度。（圖／氣象署提供）

未來一周溫度，他表示，今天白天各地高溫還是在20度以下，北部及宜蘭白天約16至17度，入夜低溫14度左右。明天白天冷空氣減弱，各地都會回到20度以上，日夜溫差大。周三東北季風增強，北部及東北部白天溫度略降，周四氣溫就會回升，一路到小年夜各地高溫都有24度以上。

降雨方面，李孟軒指出，未來一周降雨偏少，今、明天東半部、大台北山區及基隆北海岸有零星雨。周三至周四清晨基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春降雨機率增加。周四白天水氣減少，周五至下周日各地晴到多雲。下周一除夕可能會有一波東北季風增強，北部及東北部又有短暫雨。

他也說，今、明天東半側沿海有長浪；周五晚間至周六清晨北部地區，及下周日中部以北、馬祖有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

