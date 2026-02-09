　
地方 地方焦點

智慧永續並行！花蓮慈院榮獲醫療品質獎金獎＋卓越中心認證

▲▼花蓮慈濟醫院在「第二十六屆國家醫療品質獎」獲得國家醫療品質獎的「金獎」及「卓越中心」等五項「標章」認證。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院在「第二十六屆國家醫療品質獎」獲得國家醫療品質獎的「金獎」及「卓越中心」等五項「標章」認證。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

醫療最重要的核心重點之一就是醫療品質，花蓮慈濟醫院秉持著人本醫療的理念，持續精進提升醫療品質，2月4日下午，獲頒由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會主辦的「第二十六屆國家醫療品質獎（NHQA）」，分別在系統類、傑出醫療類、智慧醫療類、淨零醫療類及主題類等領域，獲得國家醫療品質獎的「金獎」，「卓越中心」、「優等」、「佳作」及五項「標章」認證的優異成績。

▲▼花蓮慈濟醫院在「第二十六屆國家醫療品質獎」獲得國家醫療品質獎的「金獎」及「卓越中心」等五項「標章」認證。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院榮獲「傑出醫療類-傑出醫療組金獎」，由醫策會方震中執行長頒發給許文林資深顧問。

跨科部及跨領域的整合與智慧科技應用，是花蓮慈院的特點，也讓花蓮慈院在激烈競爭中脫穎而出，獲得國家醫療品質獎（NHQA）的肯定。由花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師帶領的癌症醫學中心團隊，不僅榮獲「傑出醫療類-傑出醫療組金獎」，同時也在「系統類-卓越中心組」獲得高度認可。透過跨團隊的協作，結合放射腫瘤部與癌症個案管理師的專業，為患者提供全方位的治療路徑，樹立了癌症治療的新標竿。

▲▼花蓮慈濟醫院在「第二十六屆國家醫療品質獎」獲得國家醫療品質獎的「金獎」及「卓越中心」等五項「標章」認證。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「系統類-卓越中心組」由醫策會副董事長蔡森田(左)頒發給放射腫瘤部主任劉岱瑋(右)。

診間與病房是病人最常到的地方，所以，吳彬安副院長推動智慧醫療全方位佈局，結合慈濟人文醫療的溫暖及智慧科技AI的應用，成果就是花蓮慈院在「智慧解決方案組」中橫跨四大領域，門診服務、住院服務、手術照護及藥事服務，取得國家醫療品質獎標章認證的肯定。其中癌症中心與腎臟內科團隊分別以 AI 技術導入，優化看診流程；護理部則與人工智慧醫療創新發展中心合作，強化住院照護品質；而張睿智副院長與開刀房主任陳言丞率領團隊，透過智慧化系統提升手術室效能與病人安全；藥學部優化建構智慧藥事管理，精準守護用藥安全。

▲▼花蓮慈濟醫院在「第二十六屆國家醫療品質獎」獲得國家醫療品質獎的「金獎」及「卓越中心」等五項「標章」認證。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「淨零醫療機構組-優等」的肯定，由衛福部醫事司司長劉越萍（中）頒給永續發展辦公室高專藍陳淯（左二）。

2026年是花蓮慈濟醫院四十周年，四十年來花蓮慈院深耕永續與在地照護，除了為東部地區帶來國際級醫療技術，在淨零排放與基層照護同樣表現亮眼。永續發展辦公室在陳星助副院長（永續長）的規劃下，以「從病房到機房：醫院全場域減碳實踐計畫」，榮獲「淨零醫療機構組-優等」的肯定。團隊透過AI管理室內空氣品質，每年減碳達603公噸CO2e，更創新地在空中花園鋪設由回收塑膠膜製成的連鎖磚。此外，與台鐵合作在院內設立的台灣首座「行動車站」，服務超過一萬七千人次，有效減少民眾往返車站的交通碳排，實踐了社會公平與環境永續的雙重價值。而腎臟內科腹膜透析中心則以「主題改善組-佳作」，表現出醫護團隊在臨床第一線持續優化病患生活品質的努力。

▲▼花蓮慈濟醫院在「第二十六屆國家醫療品質獎」獲得國家醫療品質獎的「金獎」及「卓越中心」等五項「標章」認證。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

腎臟內科腹膜透析中心獲頒「主題改善組-佳作」，由王立薇護理師（右三）代表團隊領獎。

創新科技的研發與應用，最終的目的，就是為了守護生命、守護健康、守護愛。花蓮慈院院長林欣榮表示，這次參賽的主題涵蓋了急重症照護、智慧手術、腹膜透析、電子處方箋及淨零綠色醫院等多元領域。無論是透過AI輔助決策、雲端數據串聯，或是流程的數位再造，核心目標始終圍繞著「病人安全」，林欣榮院長說：「這正是花蓮慈濟醫院四十年來持續落實品質提升、人才培育的成果。」
 

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元)

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

文化扎根創新防暴　秀林社區通過紫絲帶初級認證

文化扎根創新防暴　秀林社區通過紫絲帶初級認證

衛福部於今年1月22日公布114年度紫絲帶社區初級預防認證成果，花蓮縣秀林鄉秀林社區發展協會表現亮眼，成功通過一朵紫絲帶認證，展現在地深耕防暴工作的成果。

「台灣就業通」升級智慧求職LINE小幫手即時掌握職缺

「台灣就業通」升級智慧求職LINE小幫手即時掌握職缺

南投衛生所、10醫院線上預約掛號上線

南投衛生所、10醫院線上預約掛號上線

佛陀成道送祝福　慈院4千份臘八粥與民眾結緣

佛陀成道送祝福　慈院4千份臘八粥與民眾結緣

龍蝦堡建立短鏈經濟　美Luke’s以「一起捕龍蝦」注入新勞動力

龍蝦堡建立短鏈經濟　美Luke’s以「一起捕龍蝦」注入新勞動力

