高市早苗大勝　對日專家：北京施壓介選反成「超級助選員」

▲日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

日本眾議院大選結果出爐，日本首相高市早苗率領的自民黨取得大勝，這場選舉被視為日本戰後最關鍵的「安保路線公投」。一位熟悉日本政情的國際事務專家9日受訪表示，令人諷刺的是，北京「助選」的手法，從外交恐嚇、軍事威脅、經濟制裁到認知戰操作，這種台灣熟悉的中國套路第一次完整的在日本被呈現，也成為日本社會現在高度討論的焦點，「原來台灣每一天都在承受這些」。

一位熟悉日本政情的國際事務專家表示，時間回到去年11月，當高市首相喊出「台灣有事即日本存立危機」時，北京的劇本非常明確，就是透過「以商逼政」與「軍事威攝」的雙管齊下，讓厭戰的日本選民拋棄被貼上鷹派標籤的高市。

該位專家指出，從11月起，從觀光禁令、水產封殺，以及東海海面上不斷逼近的軍艦、實彈演習，海警的灰色地帶騷擾，確實一度讓日本在野黨找到了攻擊的破口，「高市風險（Takaichi Risk）」更在刻意操作下成為了當時的熱門關鍵字。

專家指出，北京顯然低估了日本社會近年來對地緣政治變化的敏感度。如同過去數十年在台灣選舉中的操作，北京越是升級軍事威脅，選民的逆反心理就越強。當中國的無人機在與那國島上空盤旋，甚至對日本軍機開火控雷達，以及當中國外交官在網路上公然羞辱日本首相，這些台灣人最熟悉的日常中國劇本，在日本輿論的風向中發生了微妙的質變。

他表示，「原本擔心物價與經濟制裁會拖垮選情，但中國海警船在尖閣諸島的『常態化入侵』，反而讓『國防需要強化』的論述變得無比具體」。

專家表示，在選舉最後兩週，中國對稀土出口的刁難，更一舉激起了日本選民的危機感，對沖繩的認知作戰，則讓自民黨在本次四席全勝。

他認為，高市陣營敏銳地捕捉到上述這點，將選戰主軸從「經濟復甦」調整為「守護日本的主權與尊嚴」。對於許多中間選民而言，票投高市不再只是支持自民黨，而是對外部霸凌的一種無聲抗議。

對日專家表示，對台灣人來說，北京的這些施壓、介入，根本再熟悉不過。過去每一次北京試圖透過導彈或軍演來「教訓」台灣選民，結果往往是將票源趕向了北京最不樂見的一方。如今，這套「反向催票機」機制在東京完美複製。北京原本意在透過製造「戰爭焦慮」來拉下高市，最終卻親手證明了高市主張的「強勢外交與防衛升級」確有其必要性。

他說，隨著高市早苗的勝選，日中關係預計將進入一段更為寒冷的冰河期，但這場選舉也向北京傳遞了一個明確訊號：在今日的東亞，粗糙的外部施壓，往往是最昂貴且效果適得其反的政治投資。