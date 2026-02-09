德威輪胎掉落「3航班喊Mayday」　運安會：均高於最低備用油量

▲德威航空輪胎掉落。（圖／網友edward_cyy_授權）

記者周湘芸／台北報導

德威航空TW687航班8日降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，造成後續3架航班因燃油不足發出「Mayday」訊號。國家運輸安全調查委員會表示，經調查，3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，因此不會立案調查。

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，導致後續長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260班機因燃油不足發出「Mayday」訊號。

運安會指出，昨天長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260因燃油不足有宣告緊急狀況，當時由航管優先引導進場，最終3架航班平安落地。

運安會表示，經調查，這3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，這個狀況不符合國際民航公約第13號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。至於德威航空輪胎掉落事件，因沒有造成實質損害，運安會也不會介入調查。

對於3航班備用燃油高於最低備用油量仍喊出「Mayday」訊號，運安會表示，3個航班實際狀況都不同，駕駛員會依實際需求進行相關程序，是否符合規定喊出「Mayday」，運安會則無法評論。