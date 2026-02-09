快訊／南韓陸軍直升機墜毀　2人重傷昏迷

記者陳宛貞／編譯

綜合《韓聯社》等韓媒，南韓陸軍一架直升機9日上午約11時4分（台灣10時4分）在京畿道加平郡因不明原因墜機，已知機上2名人員受到重傷，尋獲時皆已失去意識，緊急送往附近醫院。

事發後消防當局緊急派遣43名人力及46台裝備前往現場，全力搜救並預防火災。目前軍方相關人士也抵達現場，正釐清事故原委及損失情形。

地面受損情形目前尚不清楚，但消防當局及軍方已控制現場，準備好應對進一步事故。軍方當局計畫在搜救作業結束後，以相關機型飛行紀錄及目擊者陳述等資訊為基礎，調查確切事發原因。