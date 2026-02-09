　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜喊新春面諫賴清德　綠委酸：只會訂便當、慶生有什麼用？

▲▼民進黨立委陳培瑜。（圖／立委陳培瑜國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／立委陳培瑜國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

今年度總預算至今仍隻字未審，總統賴清德日前隔空喊話立法院長韓國瑜「發揮功能」，讓總預算能儘速完成審議、國防特別預算也能儘快通過，韓國瑜則回應，自己幾天後會趁跟賴清德一同拜年時，當面建議賴清德是不是要考慮「化」這個字。對此，民進黨立委陳培瑜今（9日）表示，韓國瑜是唯一，也是最有機會主持相關公道、促進預算實質審核的人，但很可惜他到現在沒有作為，還想丟包給賴清德，「一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？」

韓國瑜昨日受訪時談到近期美國參議員韋克爾等人，批評台灣在野黨大幅刪減國防預算，引來國民黨反擊，國民黨副主席蕭旭岑更稱AIT處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。韓國瑜對此表示，谷立言是美國駐台最高機構負責人，對他應該要有「基本的尊重」。

對於賴清德隔空喊話，韓國瑜說，過年時賴清德可能會邀請五院院長去，屆時會當面向賴清德建議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無、逢凶化吉，所以中國文字這個化學的『化』，非常地有妙用，永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有。」

對此，民進黨立委陳培瑜今（9日）透過自錄影片表示，目前最大討論的跟引起高度社會共識的，就是該審而沒有審的總預算，和國防採購特別條例，不是只有美國關心，還有世界上非常多民主國家都表示關心，希望台灣可以保護自己，發揮重要的戰略角色，促進更多的民主國家合作。

陳培瑜說，韓國瑜是唯一，也是最有機會主持相關公道、促進預算實質審核的人，但很可惜他到現在沒有作為，還想丟包給總統賴清德，「我們就要問，有一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？」只會丟包、只會甩鍋，沒有擔當、不敢作為，合理懷疑，他是不是只肯聽傅崐萁、黃國昌，或是中共、鄭麗文相關的指導？「韓國瑜院長，請你拿出肩膀，負起責任，扛起擔當」。

▲▼前立委謝欣霓、立委王義川陪同張銘祐、林子揚赴民進黨台北市黨部登記民進黨台北市議員初選。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）

王義川今早陪同台北市議員擬參選人張銘祐、林子揚登記時則說，韓國瑜願意出來提出建言都是好事，也相信依照韓院長的高度，既然願意出來講，應該就能協助國民黨部分人放棄意氣之爭，趕快讓台灣國會回到正軌，讓台灣變成一個正常的國家。「我們非常樂觀這個韓院長的這個說法，我想總統請五院院長大家一起來聚會，能夠來化解這些事情都是好事」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自民黨大勝奪316席！在野聯盟慘「團滅」　席次對比超驚人
北投溫泉情侶雙亡　高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃
王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！海邊「解放鉛筆腿」泳裝洩真實身材
燒死刺青店老闆夫婦！19歲男嗆出獄殺光證人　逃死定讞
「警界彭于晏」4年嘉獎破千！戰神滑進摩鐵秒破功...晉升巡官
女遭怪手輾「腦組織外溢」慘死　無照司機、老闆雙雙判刑
德威輪胎掉落「3航班喊Mayday」　運安會：均高於最低備用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《世紀血案》主演、導演都已道歉　蘇巧慧喊話：別追究影響他們家人

為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋

勿欠錢欠過年！退休警消赴政院陳情　吳宗憲：逾6千人請託要告政府

嗆《世紀血案》導演玩文字遊戲　王義川：哪間電影院敢上架就抵制

高市早苗率自民黨大勝　一張圖看北京對日施壓9大手段

曝林宅血案「監察院報告6結論」　黃暐瀚：我們得讓更多人知道

批綠營將林宅血案變成政治對立題材　李孝亮：要多久才能真相大白

韓國瑜喊新春面諫賴清德　綠委酸：只會訂便當、慶生有什麼用？

點高市早苗大勝將「面臨考驗」　郭正亮轟騙票黨：看能不能撐1年

韓國瑜稱新春將面諫賴清德　蔣萬安認同：支持必要且合理的軍購

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

《世紀血案》主演、導演都已道歉　蘇巧慧喊話：別追究影響他們家人

為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋

勿欠錢欠過年！退休警消赴政院陳情　吳宗憲：逾6千人請託要告政府

嗆《世紀血案》導演玩文字遊戲　王義川：哪間電影院敢上架就抵制

高市早苗率自民黨大勝　一張圖看北京對日施壓9大手段

曝林宅血案「監察院報告6結論」　黃暐瀚：我們得讓更多人知道

批綠營將林宅血案變成政治對立題材　李孝亮：要多久才能真相大白

韓國瑜喊新春面諫賴清德　綠委酸：只會訂便當、慶生有什麼用？

點高市早苗大勝將「面臨考驗」　郭正亮轟騙票黨：看能不能撐1年

韓國瑜稱新春將面諫賴清德　蔣萬安認同：支持必要且合理的軍購

《世紀血案》主演、導演都已道歉　蘇巧慧喊話：別追究影響他們家人

低溫去泡湯是心血管「壓力測試」　醫：冷熱交替最傷血管

為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋

過年「澱粉零食」熱量換算曝！　營養師激推烏魚子：護心調血脂

東區最美咖啡廳歇業秒出租　麵包店年捧500萬卡位

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲　交流數位化與防災治理經驗

勿欠錢欠過年！退休警消赴政院陳情　吳宗憲：逾6千人請託要告政府

快訊／1998年後首見！　海鷹跑衛華克三世奪第60屆超級盃MVP

LISA新身份再＋1！成為資生堂小紅瓶全球代言人美炸

跑友問雲林馬拉松補給站　小編嗆「智障、乞丐」！急刪文道歉

GD見面會跳了各種Cha！　〈OVERDRIVE〉超賣力撒嬌

政治熱門新聞

郭正亮預言高市早苗選情大翻車！　前立委：看馬戲團小丑表演

點高市早苗大勝將「面臨考驗」　郭正亮轟騙票黨：看能不能撐1年

文湖線往南港方向列車「停鐵軌」　北捷曝原因

曾被當林宅血案嫌疑人　游錫堃貼剪報：40多年至今都還心有餘悸

快訊／賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

破除2028再選總統傳聞　蔡英文一段話透玄機

林宅血案檔案2030才解密？　藍議員喊話：民進黨為何不敢公布真相

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

王浩宇談林宅血案：不用推給國民黨　執政黨有義務讓真相水落石出

台日關係更好！　矢板明夫揭「高市早苗狂勝」3原因

自救會長北捷2度縱火　台中市府回應

三鶯線通車倒數！新北捷運招募99人才　月薪上看6.2萬

蕭旭岑嗆谷立言只比科長大一點　美國務院打臉：充分代表美國政府

更多熱門

相關新聞

批綠營將林宅血案變成政治對立題材　李孝亮：要多久才能真相大白

批綠營將林宅血案變成政治對立題材　李孝亮：要多久才能真相大白

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」惹議，更引起外界對林宅血案真相的討論。對此，國民黨議員參選人李孝亮今（9日）表示，當初民進黨在野時，把轉型正義講得義憤填膺，好像只要一上台，所有檔案都能解密。但從阿扁、小英再到現在的賴總統，一直都還在調查尚未公開真相，請問到底需要多久才能「真相大白」？把時間花在將「林宅血案」打造成政治對立的題材，反覆提起，民進黨執政前後18年，還有什麼藉口可以推卸責任？

韓國瑜稱新春將面諫賴清德　蔣萬安表認同

韓國瑜稱新春將面諫賴清德　蔣萬安表認同

林宅血案檔案2030才解密？　藍議員喊話：民進黨為何不敢公布真相

林宅血案檔案2030才解密？　藍議員喊話：民進黨為何不敢公布真相

祝賀高市早苗大勝！　凌濤：「強勢日本成形」臺灣應加強多方合作

祝賀高市早苗大勝！　凌濤：「強勢日本成形」臺灣應加強多方合作

蔣萬安：林宅血案是台灣全體的痛　別二次傷害

蔣萬安：林宅血案是台灣全體的痛　別二次傷害

關鍵字：

陳培瑜韓國瑜總預算國民黨民進黨王義賴清德朝野關係

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

快訊／《世紀血案》導演徐琨華道歉！宣布停止後製

Threads爆紅白富美身分曝光！「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

北投員工開湯屋驚見「女友倒池內亡」　當場心碎猝逝

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

《單身地獄》洪真慶15歲女遭疑削骨整型　媽崩潰揭真相

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面