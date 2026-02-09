韓國瑜喊新春面諫賴清德　綠委酸：只會訂便當、慶生有什麼用？

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／立委陳培瑜國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

今年度總預算至今仍隻字未審，總統賴清德日前隔空喊話立法院長韓國瑜「發揮功能」，讓總預算能儘速完成審議、國防特別預算也能儘快通過，韓國瑜則回應，自己幾天後會趁跟賴清德一同拜年時，當面建議賴清德是不是要考慮「化」這個字。對此，民進黨立委陳培瑜今（9日）表示，韓國瑜是唯一，也是最有機會主持相關公道、促進預算實質審核的人，但很可惜他到現在沒有作為，還想丟包給賴清德，「一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？」

韓國瑜昨日受訪時談到近期美國參議員韋克爾等人，批評台灣在野黨大幅刪減國防預算，引來國民黨反擊，國民黨副主席蕭旭岑更稱AIT處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。韓國瑜對此表示，谷立言是美國駐台最高機構負責人，對他應該要有「基本的尊重」。

對於賴清德隔空喊話，韓國瑜說，過年時賴清德可能會邀請五院院長去，屆時會當面向賴清德建議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無、逢凶化吉，所以中國文字這個化學的『化』，非常地有妙用，永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有。」

對此，民進黨立委陳培瑜今（9日）透過自錄影片表示，目前最大討論的跟引起高度社會共識的，就是該審而沒有審的總預算，和國防採購特別條例，不是只有美國關心，還有世界上非常多民主國家都表示關心，希望台灣可以保護自己，發揮重要的戰略角色，促進更多的民主國家合作。

陳培瑜說，韓國瑜是唯一，也是最有機會主持相關公道、促進預算實質審核的人，但很可惜他到現在沒有作為，還想丟包給總統賴清德，「我們就要問，有一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？」只會丟包、只會甩鍋，沒有擔當、不敢作為，合理懷疑，他是不是只肯聽傅崐萁、黃國昌，或是中共、鄭麗文相關的指導？「韓國瑜院長，請你拿出肩膀，負起責任，扛起擔當」。

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）

王義川今早陪同台北市議員擬參選人張銘祐、林子揚登記時則說，韓國瑜願意出來提出建言都是好事，也相信依照韓院長的高度，既然願意出來講，應該就能協助國民黨部分人放棄意氣之爭，趕快讓台灣國會回到正軌，讓台灣變成一個正常的國家。「我們非常樂觀這個韓院長的這個說法，我想總統請五院院長大家一起來聚會，能夠來化解這些事情都是好事」。