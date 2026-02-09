　
大陸 大陸焦點 特派現場

從蘋果日報到眾新聞　「香港媒體」生態急速萎縮

▲黎智英。（圖／路透）

▲黎智英。（圖／路透）

文／中央社

香港曾有一段新聞媒體百花齊放、自由奔放的時代，親民主小報「蘋果日報」和其敢言的創辦人黎智英，是蓬勃媒體生態的核心人物。然而，威脅與審查正逐年削弱香港新聞自由。

法新社報導，香港法院去年就黎智英案作出裁決，這名78歲的媒體大亨被判違反兩項國安法中的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」，將於今天判刑。

黎智英的殞落，映照出香港媒體生態急遽萎縮。這個前英國殖民地在新聞自由排名中的名次，已從2002年的第18名，重跌至2025年的第140名。

以下是影響香港新聞自由的幾個關鍵事件：

蘋果日報停刊

在香港於2019年掀起大規模、時而演變成暴力的親民主抗議活動後，北京2020年6月對這個金融樞紐實施香港國安法。

同年8月，數以百計警察突襲搜查蘋果日報大樓，並逮捕黎智英。自2020年12月起，黎智英被關押至今已超過5年。

香港警方2021年6月依據國安法再次搜查蘋果日報，拘捕了壹傳媒集團和蘋果日報多名高層，創刊26年的蘋果日報被迫停刊。

黎智英與6名高層被控違反國安法中的「串謀勾結外國或者境外勢力」罪名，其中僅黎智英選擇抗辯。

所有被告都將於今天被判刑。

變動中的媒體版圖

2021年12月，超過200名港警突襲網路媒體「立場新聞」辦公室，並以涉嫌「串謀發布煽動刊物」為由逮捕前署理總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權和數名董事會成員後，當日下午宣布即刻停止運作。

鍾沛權被判囚21個月，林紹桐則因法官考慮到其病情，判處「可即時釋放」刑期，不需監禁。

另一家網媒「眾新聞」也於2022年1月停止運作，以「確保所有人的安全」。

在香港創立的中文網路媒體「端傳媒」則以香港新聞自由日益緊縮為由，將總部遷往新加坡。

當局也透過加強內容審查，進一步收緊對公共廣播機構香港電台（RTHK）的控制。

在香港「維護國家安全條例」（俗稱基本法23條立法）陰影下，美國新聞媒體「自由亞洲電台」（RFA）2024年表示，出於員工安全考量，已關閉香港辦公室。

受影響的記者

香港記者協會2024年表示，有數十名記者面臨「有系統且有組織」的騷擾與威脅，包括個人資料外洩以及死亡威脅。

香港記者協會在隔年指出，有多名記者和其雇主遭遇「不合理」的稅務稽查。

無國界記者組織（RSF）估計，自香港國安法上路後的4年間，至少有900名香港記者失去工作。

去年8月，香港入境事務處拒絕為一名彭博新聞記者續發工作簽證。

無國界記者組織當時表示，這是至少第10起記者被拒發簽證或禁止入境香港的案例。

港府發言人上個月表示，「香港市民享有新聞自由與言論自由」，此類權利受到香港國安法保障。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

香港新聞自由黎智英蘋果日報國安法

