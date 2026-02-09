點高市早苗大勝將「面臨考驗」　郭正亮轟騙票黨：看能不能撐1年

▲郭正亮 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

日本眾議院大選落幕，日本自民黨在首相高市早苗率領下，在眾議院拿下316席，取得空前成功。對此，前立委郭正亮8日表示，目前狀況就是過半，出現更強的聯盟，通過想通過的法案，主要考驗還是經濟問題，但十個高市早苗也無解。他更直言，高市早苗政策是不可持續的，自己覺得是騙票黨，日本是一個沒落中的國家，高市早苗的經濟政策看不出來如何提升日本經濟復甦與出口的競爭力，高市早苗看能不能撐1年吧。

郭正亮於節目《中天辣晚報》表示，自民黨過半是一定的，其實高市早苗的政策是不可持續的，連同是自民黨的石破茂都出來質疑，所以自己覺得是騙票黨。

郭正亮表示，高市早苗上來看能不能撐1年吧，如果經濟不好，很快日股就會暴跌，自己懷疑他能夠撐1年？不可能靠政治議題撐1年，基本上還是要把經濟弄出一個樣子，但自己覺得日本目前經濟比過去安倍還要糟，高市早苗的經濟政策看不出來如何提升日本經濟復甦與出口的競爭力。

郭正亮表示，基本上自己覺得日本是一個沒落中的國家，事實上很可能被台灣部分產業追過去，不管是人工智能、手機、半導體、甚至包括電器，真的不知道日本經濟競爭力來自哪裡，前十大公司有四家是汽車公司，現在也遭到中國極大競爭，這些才是真正問題。

談到修憲問題，郭正亮認為，大家不要只算三分之二就認為會過，只要修憲，自民黨就會分裂，黨內並沒有這麼一致要修憲，要讓和平憲法被修正，連自民黨內部都有反對的力量，比如說石破茂會贊成嗎？要看很多力量，談修憲議題有點早。

郭正亮強調，目前狀況大概就是過半，出現一個更強的聯盟，通過高市早苗想通過的法案，可是主要考驗還是經濟議題，但自己認為高市早苗所碰到的日本經濟問題，十個高市早苗也無解，因為是結構性的問題。