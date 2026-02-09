　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太子集團「四大神獸」超跑3/2拍賣　入場「門票」50萬！

記者劉昌松／台北報導

檢警調持續偵辦太子集團涉嫌洗錢、組織犯罪、賭博及詐欺等案件，為追查不法所得流向，台北地檢署已查扣太子集團相關資產逾50億元，其中包括頂級超跑「四大神獸」等33輛名車，由行政執行署台北分署定3月2日在警察專科學校開放國內外買家競標，因這次拍賣物價值不斐，買家須繳交50萬元保證金才能入場閱覽及競標。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲太子集團的四大神獸等超跑名車將在警專公開拍賣。（圖／台北分署提供）

北檢指揮警調從2025年8月起向法院聲請扣押太子集團名下不動產24筆、銀行帳戶332個，以及名車、精品等物品，其中名車部分約35輛，為避免扣押物長期保管造成價值減損，行政執行署士林分署日前已先公開拍賣精品部分，至於備受外界關注的超跑豪車，有33輛交由台北分署進行變價作業。

行政執行署台北分署表示，拍賣車輛中包含多款限量超跑，例如BUGATTI Chiron Sport、Ferrari LaFerrari、McLaren P1與Porsche 918 Spyder，另外還有勞斯萊斯、藍寶堅尼等車型。為方便潛在買家事前了解車況，分署也已製作中英文版車輛介紹影片，公布在官方網站與社群平台。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲民眾須繳50萬保證金才能參與33輛名車拍賣會 。（圖／行政執行署提供）

台北分署指出，透過檢察機關與行政執行機關分工合作，在案件偵辦期間即同步處理扣押物變價，拍賣所得將依法繳交國庫或返還被害人，考量標的價值高、數量多，便於現場安全維護及民眾鑑賞車輛，拍賣地點選在警專進行。

活動當天將於上午9點開放民眾登記及閱覽車輛，閱覽至10點截止，競標登記至10點20分，拍賣預計10點半開始。有意競標的民眾需攜帶身分證件，並以即期支票方式繳交50萬元保證金，拍定後須在當天下午2點前完成尾款匯款。台北分署也特別製作中、英文雙語版車輛介紹短影音，民眾可逕至分署官方網站或臉書粉絲專頁觀賞。

02/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

自民黨大勝奪316席！在野聯盟慘「團滅」　席次對比超驚人
北投溫泉情侶雙亡　高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃
王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！海邊「解放鉛筆腿」泳裝洩真實身材
燒死刺青店老闆夫婦！19歲男嗆出獄殺光證人　逃死定讞
「警界彭于晏」4年嘉獎破千！戰神滑進摩鐵秒破功...晉升巡官
女遭怪手輾「腦組織外溢」慘死　無照司機、老闆雙雙判刑
德威輪胎掉落「3航班喊Mayday」　運安會：均高於最低備用

太子集團超跑四大神獸拍賣偵查中變價影音

