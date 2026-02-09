太子集團「四大神獸」超跑3/2拍賣　入場「門票」50萬！

記者劉昌松／台北報導

檢警調持續偵辦太子集團涉嫌洗錢、組織犯罪、賭博及詐欺等案件，為追查不法所得流向，台北地檢署已查扣太子集團相關資產逾50億元，其中包括頂級超跑「四大神獸」等33輛名車，由行政執行署台北分署定3月2日在警察專科學校開放國內外買家競標，因這次拍賣物價值不斐，買家須繳交50萬元保證金才能入場閱覽及競標。

▲太子集團的四大神獸等超跑名車將在警專公開拍賣。（圖／台北分署提供）

北檢指揮警調從2025年8月起向法院聲請扣押太子集團名下不動產24筆、銀行帳戶332個，以及名車、精品等物品，其中名車部分約35輛，為避免扣押物長期保管造成價值減損，行政執行署士林分署日前已先公開拍賣精品部分，至於備受外界關注的超跑豪車，有33輛交由台北分署進行變價作業。

行政執行署台北分署表示，拍賣車輛中包含多款限量超跑，例如BUGATTI Chiron Sport、Ferrari LaFerrari、McLaren P1與Porsche 918 Spyder，另外還有勞斯萊斯、藍寶堅尼等車型。為方便潛在買家事前了解車況，分署也已製作中英文版車輛介紹影片，公布在官方網站與社群平台。

▲民眾須繳50萬保證金才能參與33輛名車拍賣會 。（圖／行政執行署提供）

台北分署指出，透過檢察機關與行政執行機關分工合作，在案件偵辦期間即同步處理扣押物變價，拍賣所得將依法繳交國庫或返還被害人，考量標的價值高、數量多，便於現場安全維護及民眾鑑賞車輛，拍賣地點選在警專進行。

活動當天將於上午9點開放民眾登記及閱覽車輛，閱覽至10點截止，競標登記至10點20分，拍賣預計10點半開始。有意競標的民眾需攜帶身分證件，並以即期支票方式繳交50萬元保證金，拍定後須在當天下午2點前完成尾款匯款。台北分署也特別製作中、英文雙語版車輛介紹短影音，民眾可逕至分署官方網站或臉書粉絲專頁觀賞。