九天春節連假怎麼過？　網友熱推六大新春必做清單

▲春節腳步將近，年節氛圍逐漸升溫。（圖／unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

春節九天連假即將到來，不少民眾期待放長假之餘，也開始煩惱假期這麼多天，除了走春拜年，還能安排哪些活動？《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年新春必做」相關話題的網路聲量，整理出網友熱議的六大過年新春必做清單。

觀察近一年網友針對「過年新春必做」的相關話題討論，「訂定新年目標」榮登聲量排行第一，討論則數多達近2萬5千則，透過許下願望與規劃目標，幫助自己在全新的一年找到生活重心，前進的步伐更有方向與動力，不少網友就分享自己的新年期許，像是「新年目標就是：減肥」、「我的新年新希望是能夠賺一桶金」、「希望今年可以找到好伴侶」，不論制定的目標規模是大是小，每一次訂定目標都象徵著重新開始，也讓未來的一年充滿希望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲春節連假長達九天，過年該怎麼過再度成為討論話題。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

過年期間，「走春拜年」仍是許多人心中的固定行程，在聲量中排名第二。不過隨著時代變遷，走春拜年的習俗不再被視為過年必做的行程，對此即有網友好奇發問「大家過年期間都會去走春嗎」，引起熱烈討論，部分的人表示「多多少少會出一下門吧，總不能天天待在家裡」、「過年期間多少還是會出去走走，大都是到親戚家拜年」，也有另一派認為「過年到處都是人，只想要待在家裡」、「過年期間應該都只會在家休息」，對於走春拜年的參與方式呈現更多元、彈性的態度。

此外，「吃年夜飯」、「包紅包與領紅包」、「拜拜求好運」同樣不可或缺，「追劇看電影」近年則是成為備受網友推薦的過年必做行程，除了綜藝過年特別節目、賀歲大片外，《後宮甄嬛傳》的馬拉松直播也經常在春節期間廣受熱議，網友分享追直播時「最有趣的就是每年都跟緊時事」，由於不少人會在聊天室將當年時事融入劇情，就有人笑說「聊天室才是本體」，表示每年聊天室都有新的話題與笑點，擁有不同的觀賞樂趣。