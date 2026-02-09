全台凍成冰番薯！二林體感溫度僅1℃　彰化48hr內7人心跳驟停

▲彰化縣48小時7人OHCA。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

寒流來襲全台凍！中央氣象署持續針對全台21縣市發布低溫特報，昨(8日)深夜彰化二林地區體感溫度僅剩1度，其餘鄉鎮皆出現10度以下低溫。根據彰化縣消防局最新統計，自2月7日上午8時至2月9日上午8時，48小時內全縣因急病救護送醫的案例高達78件，其中更有7人到院前失去呼吸心跳，患者年齡介於60歲至83歲之間。

依據彰化縣消防局統計，2月7日上午8時至8日上午8時之間，一般急病救護案件為36件，已出現3起非創傷性OHCA案件。三名患者分別為花壇鄉60歲男性、和美鎮62歲男性，以及鹿港鎮83歲女性。

▲彰化8日深夜氣溫驟降。（圖／翻攝自中央氣象署）

寒流持續發威下，一般急病救護增至42件，非創傷OHCA再增4例。這4名患者為伸港鄉75歲男性、伸港鄉71歲女性、溪湖鎮80歲女性，以及秀水鄉73歲男性。48小時累計7起OHCA案例，多數集中於中午過後至深夜、清晨，這與氣溫明顯下降的時段高度重疊，顯示低溫對高風險族群的威脅急遽升高。

消防局特別說明，OHCA是指救護人員抵達時患者已無呼吸心跳，不代表最終臨床死亡，經送醫急救仍有機會恢復生命徵象。確切發生原因需由醫師判定。

面對持續低溫，消防局已加強整備，但也強烈呼籲民眾，尤其是年長者及心血管疾病患者，務必做好全身保暖，避免長時間處於低溫環境。早晚溫差大時應並注意頭頸部與四肢末端的保暖。若出現胸悶、胸痛、呼吸困難、暈眩等不適，應立即就醫或撥打119求助。

